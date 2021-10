Otegi, a les víctimes d'ETA: «Sentim el seu dolor. No s'hauria d'haver produït mai»

El coordinador general d'EH Bildu reconeix el seu «patiment» amb motiu del 10è aniversari de la fi de la violència

Actualitzada 18/10/2021 a les 14:15

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reconegut el «patiment» de les víctimes «causades per la violència d'ETA» amb motiu del 10è aniversari de la fi de la banda terrorista. «Volem traslladar-los el nostre pesar i dolor pel patiment sofert. Sentim el seu dolor i des d'aquest sentiment sincer afirmem que no s'hauria d'haver produït mai», ha dit Otegi aquest dilluns en una declaració solemne que ha llegit acompanyat del secretari general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, al Palau d'Aiete a San Sebastià. Otegi ha insistit que «a ningú pot satisfer que tot allò passés ni que es prolongués tant en el temps».

El líder abertzale ha afirmat que s'hauria d'haver «arribat abans» a la fi de la violència. «Desafortunadament, el passat no té remei. Res del que diguem pot desfer el dany causat, però estem convençuts que és possible almenys alleugerir-lo des del respecte, consideració i memòria», ha afirmat Otegi.

El dirigent d'EH Bildu ha insistit que l'esquerra independentista basca «sent enormement» el «patiment» de les víctimes d'ETA i es compromet a «tractar de mitigar-lo en la mesura de les seves possibilitats».



El PSOE veu «positiu» el pas

El portaveu del PSOE, Felipe Sicilia, ha considerat que la declaració d'Otegi és «un avenç positiu» i «constructiu». Ho ha dit en roda de premsa després de la primera reunió de la nova Executiva Federal dels socialistes acompanyat de l'exlehendakari Patxi López, que ha destacat que «per primer cop» l'esquerra abertzale «reconeix que la violència va ser un error». «És un avenç que feia anys que reclamàvem», ha dit López, que ho veu una «esmena» al paper que va tenir aquest espai polític.

Podem celebra la declaració

La líder de Podem, Ione Belarra, ha destacat que les declaracions d'Otegi són «un pas sense precedents» de l'esquerra abertzale, que posa «en el centre el dolor de les víctimes d'ETA, reconeixent que mai s'hauria d'haver produït i que les vies pacífiques són l'únic camí possible». «Obligació dels demòcrates reconèixer el pas», ha dit en una piulada a Twitter.

El PP ho critica

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmat que Otegi «no és un home de pau sinó un terrorista» i ha dit que EH Bildu «ha de col·laborar per resoldre 300 assassinats». En una piulada, Casado ha dit que «ETA va ser derrotada policialment i judicialment no per cessions de Zapatero» i ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a «trencar» amb l'esquerra abertzale així com amb els independentistes catalans i Podem.

El president del PP basc, Carlos Iturgaiz, ha opinat que la declaració d'Otegi és «una broma macabra» i ha afirmat que «es riu de les víctimes».