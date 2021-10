El dia que et diuen: 'Tens càncer de mama'

Aquest dimarts es commemora el Dia Mundial del Càncer de Mama

Actualitzada 18/10/2021 a les 08:56

«La pandèmia ja està controlada i la resta de patologies, en aquest cas el càncer de mama, volem el nostre espai sanitari ja».

A María Luisa li ho van dir el 29 de novembre de 2001 a la una de la tarda. Va ser un moment en el qual va sentir que el món li queia « damunt» i que també va marcar un punt d'inflexió: després d'escoltar «tens càncer de mama», comença «una nova vida que ja mai serà la que vas tenir».«No ha de ser millor ni pitjor, però serà diferent. Sempre està la vida abans d'aquest dia, el dia D en què et donen la notícia, i la del dia després», diu la pacient i presidenta de l'Associació Rosae en una entrevista que concedeix a Efe amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama que se celebra demà dimarts.Feia només dos dies que havia complert 31 anys. «És un moment dur, bastant dur. És molt difícil no plorar en aquest moment», prossegueix.Realment ho havia d'haver sabut el mateix dia del seu aniversari. Tenia consulta amb el seu ginecòleg per a treure els punts de la biòpsia. En entrar per la porta, el primer que va dir va ser: «Doctor, feliciti'm». El metge així ho va fer i la va citar per a l'endemà passat perquè «veia un dels punts poc sec».I allà que va ser l'endemà passat: «Ens va dir 'asseieu-vos', jo anava amb el meu espòs». I a continuació: «Perquè res, María Luisa, ja tinc les proves i són positives: és càncer de mama».«Aquí arriben les llàgrimes -diu sense poder contenir l'emoció-, l'esfondrar-me i un silenci absolut que ell va respectar». «Em va deixar expressar, treure el que necessitava en aquest moment», continua. Va ser també quan li va reconèixer que això dels punts va ser només una excusa per a evitar marcar per sempre el dia del seu aniversari amb aquesta notícia.En el fons, ella ho sabia: «De jove vaig tenir un somni que anava a tenir càncer de mama», explica. L'estiu que ella tenia 30 anys era a la platja amb el seu marit i es va notar un bony en la mama esquerra.Tenia mastopatia fibroquística i estava acostumada al fet que en els moments d'ovulació o amb la menstruació les seves mames canviessin. «Però el bony va aparèixer sobtadament, no desapareixia i estava com més dur».«Llavors aquest somni va reaparèixer». La gent del seu voltant li aconsellava no fer cas a aquestes coses. Però ella «tenia molt assumit que anava a ser».Com així va ser. La maçada de la confirmació va donar pas al seu torn a una espècie de «alleujament». «Quan t'asseuen en la cadira i et diuen 'Tens càncer de mama', al mateix temps notes com et cau tothom damunt, però per un altre et dius: 'Uf, quin descans'».Perquè per a ella el pitjor de tot és el temps que passa des que es nota alguna cosa estranya en la mama fins al diagnòstic.«Aquest moment en què comences a donar-li voltes, si serà bo, si serà dolent, fins que decideixes anar al metge, que t'explori, que et digui que et farà una eco o una mamografia... Aquest procés és el pitjor perquè és el que més estrès causa, el que més sentiment de tristesa, de por, de no saber a quin pou cauràs».Però «una vegada que el professional et diu: 'Tens càncer de mama', l'ànsia que tenim tot ésser humà de viure et dóna forces per a dir: bo, i ara què he què fer? Quins tractaments em donaran? M'operaran? Em donaran quimio? Se'm caurà el pèl? Les preocupacions són unes altres».O així li va passar a ella: «Quan se'm va passar aquest plor exagerat, o necessari, o el que fos, li vaig dir: 'vingui, ja vull dades, vull saber si té bon pronòstic, si ho hem enxampat a temps, si m'operaràs», rememora.Va ser el seu oncòleg el que li va dir el tipus que tenia. «Perquè cal recordar que el càncer de mama té nom i cognoms i no tots són el mateix», subratlla. El seu, que «no existia en la catalogació de llavors», era el que avui es diu un luminal A, un tumor hormonal amb receptors hormonals positius intraductal molt inicial.«Em va informar el 100% de quin era el meu, el meu pronòstic, en quin estadi estava. En ser tan jove li vaig dir que si era factible volia conservar la mama, i així va ser, encara que llavors gairebé sempre es treia», agraeix.Per a tractar-ho va rebre quimio neoadjuvant, primer amb tres cicles, amb «la gran sort que va funcionar molt bé i amb el primer cicle el tumor ja havia desaparegut»; després la van operar, li van donar altres tres cicles, 34 sessions de radioteràpia i 5 anys de teràpia hormonal.»Ara mateix -prossegueix- estic sense cap mena de tractament, segueixo amb les meves revisions anuals en oncologia i ginecologia, que per cert vaig passar ahir i està tot bé».El temps li ha ensenyat a anar ja més tranquil·la a les revisions: «Sempre cura les ferides, encara que no oblides mai que pot aparèixer en qualsevol moment. De fet, jo no dic que estic curada. Diguem que la malaltia no està activa però, curada? No em sento curada. Malalta? Tampoc».«Sento que estic diagnosticada de càncer de mama i que el meu cos m'està permetent de moment viure molt bé, però això no vol dir que un dia digui: fins aquí has arribat».Efectes secundaris sempre queden, en el seu cas dolors articulars, d'ossos, pèrdua de memòria o enrampades en extremitats.María Luisa està avui «de baixada» perquè, encara que el pronòstic d'aquest càncer és molt bo i la taxa de supervivència supera el 90% a 5 anys, ha perdut dues companyes en una setmana.Vol aprofitar l'entrevista per a animar a totes les persones que estiguin en aquesta situació a acudir a l'associació de pacients més pròxima, també als homes -que pateixen aquest tipus de tumors encara que amb una incidència menor a l'1%-, que sembla que «els costa més».«Si us plau, acudiu a una associació, la més pròxima que tingueu. Viureu la malaltia d'una manera diferent. Ningú us llevarà el dolor, però estareu acompanyades» per altres persones que saben el que és.La presidenta de Rosae lamenta que la covid s'hagi «carregat per complet la humanització del sistema sanitari». «La pandèmia ja està controlada i la resta de patologies, en aquest cas el càncer de mama, volem el nostre espai sanitari ja. És molt urgent recuperar la normalitat en l'atenció primària i hospitalària».Només existeix un dia en què la pacient coneix el diagnòstic. «Jo només vaig rebre la notícia el 29 de novembre de 2001 a la una de la tarda. Això no s'oblida mai», sentència.Encara que a partir d'aquest instant la seva vida va canviar per complet, per a ella va ser a millor: «He donat importància al que de veritat la té. La meva ment estava en altres qüestions personals i professionals que no són les importants i potser em va fer centrar-me».«I no sóc l'única. El càncer de mama ens ve en un moment en el qual hem de parar i reconfigurar la nostra ment i el nostre cos i preparar-nos per a continuar vivint d'una manera que, en moltes ocasions, és molt millor», conclou.