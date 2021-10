Un metge diagnostica «conducta homosexual d'alt risc» a una exportera de la selecció espanyola d'hoquei

La meta Teresa Bernadas ho ha denunciat per les seves xarxes socials

Situación parecida, en una consulta parecida, en una comunidad distinta.



Diagnóstico: Conducta Homosexual de Alto Riesgo



La condición sexual de cualquier individuo no debería ser ningún diagnóstico. https://t.co/feKi8krDqZ pic.twitter.com/mnb1U7QfQf — Teresa Bernadas (@aseretbp) October 15, 2021

L'exjugadora de la selecció espanyola d'hoquei Teresa Bernadas ha denunciat un nou cas d'homofòbia en el món de l'esport per les seves xarxes socials.Bernadas va publicar a les seves xarxes socials un fragment procedent d'un diagnòstic on el metge que la va tractar va detallar que patia «una conducta homosexual d'alt risc». L'exjugadora del Club Patí Voltregà ha anunciat que ha interposat una denúncia administrativa i ha denunciat per les xarxes socials que «la condició sexual de qualsevol individu no hauria de ser cap diagnòstic».Teresa Bernadas ha sigut campiona del món amb la selecció espanyola tres cops i també ha guanyat dues copes d'Europa de clubs. La meta de 26 anys d'Igualada va decidir retirar-se després de dotze anys formant part del combinat nacional.