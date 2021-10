La primera expedició cinematogràfica espacial torna a la Terra

En total han estat 12 dies rodant a l'espai

Un projecte amb polèmica

La nau russa Soyuz MS-18 va portar avui de tornada a la Terra des de l'Estació Espacial Internacional (EEI) a la primera expedició cinematogràfica espacial, integrada per l'actriu Yulia Peresild i el realitzador Klim Shipenko, i al cosmonauta Oleg Novitski.La càpsula de descens es va posar a les 04.35 GMT sense cap mena de contratemps en la zona prevista de l'estepa kazakh, aterratge que va ser transmès en directe per Roscosmos, l'agència espacial de Rússia.Els seus tripulants van ser rebuts pel director de Roscomos, Dmitri Rogozin, que va destacar que l'aterratge es va dur a terme de manera excel·lent.«Estem contents que es trobin bé (...). Tot va sortir a la perfecció», va destacar el funcionari, que va qualificar la maniobra amb un «5», la màxima nota escolar a Rússia.El primer a ser evacuat de la càpsula va ser Novitski, el seu comandant. Després va sortir Shipenko, que en les seves primeres declaracions a la premsa va dir que «l'enlairament i l'aterratge són sensacions impressionants».Peresild va ser l'última a sortir. Somrient, assistida pels metges, va assenyalar que li va semblar poc el temps que va estar en la plataforma órbital.«Tot bé. Tot va estar perfecte. Oleg (Novitski) és un professional i amb ell no se sent por», va dir l'actriu.Juntament amb Shipenko va romandre 12 dies en l'EEI, on van rodar gran part de les seqüències del llargmetratge de ficció «El repte», una producció conjunta de Roscosmos, el Primer Canal de la televisió federal i l'estudi Yellow, Black and White.La trama de la pel·lícula gira entorn d'una cirurgiana, encarnada per Peresild, que vola d'urgència a l'espai després d'un breu període d'entrenament per a assistir a un cosmonauta, paper que interpreta Novitski.Segons el projecte, el material rodat en l'espai serà emprat per a produir prop d'un terç de la pel·lícula, 35-40 minuts, mentre que la resta de les seqüències es filmaran en terra.«El que es filma en espai no es pueder rodar en ningun estudi», va dir Shipenko, que va xifrar en 30 terabytes el volum del material fílmic gravat en l'EEI i durant els vols d'anada i volta.En la pel·lícula participa també Novitski, que va complir una missió de poc més de sis mesos a bord de la plataforma orbital.«Els primers dos dies (Novitski) tractava de contenir el somriure davant la càmera, al tercer dia va començar a acostumar-se i al cinquè ja era un professional», va dir el director del Primer Canal, Konstantín Ernst.El cost del projecte cinematogràfic no s'ha revelat, però alguns especialistes estimen que només la preparació de Peresild i Shipenko i el seu vol a l'EFE suposen una inversió de prop de 35 milions de dòlars.El director de Roscosmos s'ha manifestat convençut que la pel·lícula sàrria un èxit de taquilla, encara que va assenyalar que el més important serà l'impuls que donarà al turisme espacial.«Ja tinc diverses peticions de potencials turistes espacials», va assenyalar Rogozin, que va destacar que aquests contractes «compensaran amb escreix» les despeses en la producció del film, que ha generat crítiques entre els comonautas professionals.Al juny passat, l'únic cosmonauta en la prefectura de Roscosmos, Serguei Krikaliov, que s'havia mostrat contrari al projecte cinematogràfic, va ser remogut del seu càrrec de cap de programes pilots.Dies després, Krikaliov, una de les llegendes de la cosmonáutica, va ser restituït, però des de llavors no ha tornat a parlar del tema.«En la Soyuz MS-19 (que va portar a l'expedició cinematogràfica a l'EEI) havien d'haver volat tres cosmonautas», va comentar el director de l'Institut de Política Espacial, Iván Moiséyev.Segons l'expert, 'El Repte' és un projecte propagandístic que ha alterat el calendari dels cosmonautas -que a vegades han d'esperar anys per a viatjar a l'espai- així com de les missions en l'EEI.El viatge de l'equip de filmació a la plataforma orbital ha retardat el retorn del cosmonauta rus Piotr Dubrov i de l'astronauta de la NASA Mark Vande Hei, que indicialmente havien de tornar a la Terra en la Soyuz MS-18.Juntament amb ells, en la plataforma orbital romanen el rus Antón Shkaplerov, els estatunidencs Megan McArthur i Shane Kimbrough, el francès Thomas Pesquet i el japonès Akihiko Hoshide.