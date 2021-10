La covid ha costat a la Generalitat de Catalunya 7.500 milions en 18 mesos

La despesa indirecta o induïda a causa de la crisi econòmica és el doble del cost sanitari des de fa mesos

La pandèmia de la covid-19 ha costat a Catalunya un total de 7.506 milions d'euros en 18 mesos, és a dir, des de març de 2020, quan va esclatar l'emergència sanitària, fins a agost de 2021, l'últim mes amb dades disponibles per part del Departament d'Economia de la Generalitat.Aquests més de 7.500 milions suposen l'impacte global generat per la pròpia pandèmia i per la crisi econòmica associada a ella en aquest any i mig, i inclouen tant la despesa extraordinària que ha provocat la covid-19 a la Generalitat com la minoració d'ingressos derivada de la malaltia.Encara que l'impacte de la covid-19 en els comptes públics continua viu, la despesa sanitària ha perdut pes en relació amb 2020, i de fet, en el que va d'any, la despesa indirecta o induïda ja doblega al purament sanitari des de fa mesos, segons posen de manifest les últimes dades d'execució del pressupost consultats per Efe.Si se suma la despesa extraordinària causada per la pandèmia en 2020 (un total de 3.601,8 milions, segons la liquidació de l'exercici) i l'inclòs en l'últim balanç d'execució del pressupost actualitzat fins a agost d'enguany (2.642,5 milions), la factura final llança un import de 6.244,3 milions d'euros en aquests 18 mesos, a raó de 346,9 milions d'euros al mes des que va esclatar la pandèmia, la qual cosa suposa uns 11,56 milions al dia, aproximadament.Tota aquesta despesa extraordinària es nodreix, fonamentalment, de dos conceptes bàsics: l'import de la despesa sanitària i les ajudes i subvencions concedides als sectors més afectats per la pandèmia.En 2020 la despesa estrictament sanitària provocat per la covid-19 va sumar 1.930,18 milions d'euros; el sociosanitari (residències) va suposar altres 154,94 milions, mentre que la despesa indirecta o induïda va aconseguir els 1.516,68 milions, i d'aquesta última quantitat 828,73 milions corresponen a ajudes i subvencions. D'aquesta manera, la factura total en termes de despesa va ser de 3.601,8 milions en 2020.En els vuit primers mesos de 2021, la despesa sanitària directa va ser de 729,58 milions d'euros, el realitzat en residències va sumar altres 138,26 milions, mentre que l'indirecte va escalar fins als 1.774,67 milions, dels quals 1.379,4 milions corresponen únicament a ajudes i subvencions. Així doncs, la despesa total extraordinària atribuïble a la pandèmia en aquests vuit primers mesos de l'any suma 2.642,5 milions.Si en 2020 la despesa purament sanitària suposava el 53,58% de la despesa total provocada per la pandèmia, en els vuit primers mesos de 2021 la factura sanitària va suposar el 27,6% del total, la qual cosa evidencia la millora en la lluita contra la malaltia.Segons dades de l'últim informe mensual d'execució del pressupost de la Generalitat, que abasta fins al 31 d'agost, la despesa indirecta o induïda que ha provocat la pandèmia de la covid-19 a la Generalitat en aquests vuit últims mesos suma un total de 1.774 milions d'euros enguany, amb el que duplica ja al purament sanitari (729,58 milions) i sociosanitari (138,26 milions).La factura de la covid-19 en termes d'ingressos no és tan voluminosa com la de la despesa, encara que també és considerable.La pandèmia ha minvat en 1.261,7 milions els ingressos de la Generalitat en aquest any i mig, si bé l'impacte per aquesta via s'ha reduït considerablement.En 2020 la Generalitat va patir una minoració d'ingressos per valor de 1.123,3 milions d'euros a causa de la crisi de la covid-19.D'aquest import, 621,2 milions van correspondre a la caiguda de recaptació de tributs propis i cedits i els altres 502 milions per la reducció d'ingressos altres ingressos públics. En aquest últim apartat destaca l'enfonsament dels ingressos en el transport públic, que va ser de 248,1 milions d'euros.Quant als vuit primers mesos de 2021, l'impacte en matèria d'ingressos és molt menor, d'un total de 138,4 milions d'euros, han precisat a Efe fonts del departament d'Economia.D'aquest total, 122,6 milions corresponen a la pèrdua d'ingressos del transport públic, encara afectat per la pandèmia, altres 12,2 milions de reducció d'ingressos per taxes i preus públics, i 3,6 milions menys d'ingressos en empreses públiques.Amb tot, aquestes dades evidencien que la pandèmia ja no està danyant enguany la recaptació tributària de la Generalitat, sinó al contrari, ja que està percebent ara ingressos tributaris ajornats per la covid-19, com els relacionats amb Successions.Malgrat aquest impacte negatiu ja molt limitat, el saldo global en termes d'ingressos és positiu en 1.043 milions fins al mes d'agost, fonamentalment a causa dels 993,3 milions que corresponen a Catalunya del fons d'ajudes a empreses i autònoms.També l'any passat la Generalitat va esmorteir l'impacte del coronavirus gràcies als 3.165,6 milions que va rebre del fons estatal covid-19, si bé aquests sol li van permetre cobrir el 66% de l'afectació de la pandèmia, al·lega el Govern.