Els primers senyals d'alerta de la demència podrien ser a la nostra sang

Aquesta és una de les malalties més comunes entre la gent gran

Actualitzada 17/10/2021 a les 17:12

Igual que succeeix amb l'alzheimer, la demència és una malaltia caracteritzada per la deterioració de la memòria i la funció cognitiva per a la qual encara no existeix una cura, d'aquí ve que la detecció precoç és crucial per a tractar els seus efectes.En aquest sentit, un equip d'investigadors alemanys ha aconseguit identificar una sèrie de molècules que controlen la producció de proteïnes i el metabolisme del cos, i que podrien predir la demència.Sobre la necessitat de prevenció s'ha referit en un comunicat el neuròleg André Fischer, del Centre Alemany de Malalties Neurodegeneratives (DZNE) i un dels autors d'aquesta recerca, publicada en EMBO Molecular Medicine.«Necessitem proves que responguin preferiblement abans de l'inici de la demència i estimin de manera de confiança el risc de malaltia posterior», apunta Fischer. «En altres paraules, proves que donin un advertiment primerenc. Estem segurs que els resultats del nostre estudi actual aplanen el camí per a tals proves», indica.En concret, els investigadors van realitzar una combinació de experiments amb humans -132 voluntaris humans sans i 53 persones grans amb deterioració cognitiva lleu-, ratolins i mostres de laboratori, la qual cosa els va permetre identificar tres microARN relacionats amb el rendiment mental.Els nivells més alts de microARN es van relacionar amb la deterioració mental en ratolins, així com amb la aparició de demència en les persones majors amb deterorio cognitiu lleu. En aquest grup, el 90% dels quals presentaven nivells elevats d'aquests biomarcadores va passar a desenvolupar alzheimer en dos anys.Així mateix, els estudis en ratolins i cultius cel·lulars van mostrar que aquests tres microARN estaven associats amb processos inflamatoris en el cervell i la neuroplasticitat, és a dir, la facilitat de les neurones per a formar connexions.«No són només marcadors, sinó que també tenen un impacte actiu en els processos patològics», apunta Fischer, la qual cosa «els converteix en objectius potencials per a la teràpia».Ara com ara, els investigadors han comprovat en ratolins com la capacitat d'aprenentatge millora quan aquests microARN es bloquegen amb fàrmacs, per la qual cosa creuen que aquestes molècules reguladores també podrien indicar com s'apodera la demència del cervell i estimar així el risc futur.El següent pas per als científics és desenvolupar un procés de detecció senzill i no invasiu, com una anàlisi de sang, per a poder buscar aquests biomarcadores de microARN i utilitzar-se en controls regulars.«Quan es manifesten els símptomes de la demència, el cervell ja s'ha danyat de manera massiva», indica Fischer. «Actualment, el diagnòstic té lloc massa tard, fins i tot tenint la possibilitat d'un tractament eficaç. Si la demència es detecta de manera primerenca, augmenten les probabilitats de influir positivament en el curs de la malaltia», conclou.