Els científics descobreixen per què els queixals del seny només creixen quan som adults

Investigadors dels EUA asseguren haver resolt el misteri

La grandària importa

Importància per a la paleontologia

Una particularitat dels éssers humans és que els queixals del seny creixen quan estem abandonant l'adolescència. Ara, els científics han descobert per què passa això.Tal com recull Science Alert, investigadors de la Universitat d'Arizona, als EUA, ara creuen que podrien haver desxifrat aquest misteri. «Un dels misteris del desenvolupament biològic humà és com es va produir la sincronia precisa entre l'emergència dels molars i la història de vida i com es regula», diu l'antropòloga i autora principal de l'estudi, Halszka Glowacka.Amb l'ajuda de Gary Schwartz, un paleoantropòleg de l'Institut d'Orígens Humans de la Universitat d'Arizona, Glowacka va reunir exemples de diferents cranis per a comparar el seu desenvolupament.En convertir els ossos i dents de 21 espècies de primats en models 3D, els investigadors van poder esbrinar que la sincronització dels nostres molars adults té molt a veure amb el delicat equilibri de la biomecànica en els nostres cranis en creixement.Les formes adultes de les dents que usem per a triturar el nostre menjar en una pasta generalment emergeixen de les nostres genives en tres etapes: al voltant dels 6, dels 12 i dels 18 anys d'edat, aproximadament.Altres primats obtenen els seus molars adults abans. Malgrat totes les nostres similituds en les etapes de creixement, el ximpanzé (Pa troglodytes) obté els seus molars als 3, 6 i 12 anys. El babuí groc (Papio cynocephalus) té els seus últims molars adults als set anys, i en el macaco rhesus (Macaca mulatta) tot està fet per a quan tinguin sis anys.Un factor important que limita el moment en què poden aparèixer les dents és l'espai. Si la mandíbula no és prou gran per a un conjunt dental de grandària adult, no té sentit estrènyer-los.Els humans no tenen exactament molt espai a la boca, i els queixals del seny impactats són un problema important per a la nostra espècie. Però això no explica per què apareixen tan tard en les nostres vides, o per què les mateixes últimes semblen estar causant problemes cada vegada més.No obstant això, tenir un espai buit perquè creixi una dent no fa que sigui una bona idea col·locar un allí. Les dents no actuen per si sols: hi ha una gran quantitat de músculs i ossos que els sostenen, la qual cosa garanteix que una pressió suficient pugui estripar i triturar el nostre menjar de manera segura.I és aquesta 'seguretat' el que sembla estar darrere del nostre creixement tardà de les dents, segons l'estudi.«Resulta que les nostres mandíbules creixen molt lentament, probablement a causa de les nostres històries de vida lentes en general i, en combinació amb les nostres cares curtes, es retarda quan un espai mecànicament segur, o un 'punt òptim', si es vol, està disponible, la qual cosa resulta en les nostres edats molt avançades en el moment de l'emergència dels molars», diu Schwartz.Els molars posteriors dels primats es troben just enfront de dues articulacions temporomandibulars, que juntes formen una frontissa entre la mandíbula i el crani. A diferència d'altres articulacions del nostre cos, els dos pivots han de funcionar en perfecta sincronització entre si. També necessiten transferir un bon grau de força a un o més punts perquè puguis mossegar i mastegar.En biomecànica, aquest procés de tres punts es regeix per principis dins d'una cosa anomenada model de nivell restringit. Si es col·loca una dent en el lloc equivocat, les forces produïdes amb aquest model podrien ser males notícies per a una mandíbula que simplement no és prou gran per a fer front.Per a les espècies amb mandíbules més llargues, el temps que triga el crani a desenvolupar una estructura adequada per a les dents més pròximes als músculs pròxims a la frontissa és relativament breu.Els humans, amb les nostres cares significativament més planes, no tenim aquesta sort, i necessitem esperar fins que els nostres cranis s'hagin desenvolupat fins a un punt en què les forces aplicades a cada joc de molars adults no danyin la nostra mandíbula en creixement.Això no sols ens brinda una nova manera d'avaluar les condicions dentals, com els molars impactats, sinó que també podria ajudar els paleontòlegs a comprendre millor l'evolució de les nostres mandíbules úniques entre els nostres avantpassats homínids.«Aquest estudi proporciona una nova i poderosa lent a través de la qual es poden veure els vincles coneguts des de fa molt temps entre el desenvolupament dental, el creixement del crani i els perfils de maduració», va dir Glowacka.