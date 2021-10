Elena aposta per «repensar» l'oci nocturn amb més activitats al carrer organitzades davant la realitat dels botellots

Elena ha assegurat que un altre model d'oci nocturn que doni resposta a les necessitats actuals «és possible» i ha alertat que la solució no és ni serà «únicament policial».El conseller ha insistit que tot i el focus en els botellots durant l'estiu, aquest no és un fenomen nou ni lligat exclusivament al tancament dels locals d'oci per la pandèmia. De fet, ha valorat que amb l'obertura d'aquests establiments, els botellots han tornat als nivells previs a la pandèmia. I és que ha apuntat que les seves causes són diverses i que el que han de fer les administracions, i el conjunt de la societat, és donar-hi resposta.Ha demanat també diferenciar entre els botellots i els «actes vandàlics» que van tenir lloc durant la Mercè a Barcelona i les agressions a la policia de Tiana. En aquest sentit, ha assegurat que seran «implacables» amb les actituds violentes o delinqüencials. D'altra banda, ha reclamat no identificar delinqüència ni violència amb joventut.El conseller ha assegurat que amb les xifres a la mà, Catalunya no ha estat més conflictiva aquest any que altres. En concret, durant el juliol i l'agost hi van haver uns 24.000 incidents nocturns, un 43% menys que el 2019.