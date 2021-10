El preu de la llum torna a repuntar i marcarà dilluns el cinquè registre més alt de la història amb 227,45 euros el MWh

La franja més cara durant la jornada serà entre les vuit i les nou del vespre, amb un import de 280 euros el MWh

Actualitzada 17/10/2021 a les 17:09

El preu mitjà de la llum marcarà dilluns el cinquè registre més alt de la història, amb 227,45 euros el megawatt hora (MWh), segons les últimes dades publicades aquest per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). La franja més cara durant la jornada serà entre les vuit i les nou del vespre, amb un import de 280 euros. En canvi, l'horari més barat serà entre una i dues del migdia amb 193,73 euros. L'electricitat serà un 8,5% més cara que diumenge, quan la llum va assolir els 209,63 euros. La pujada respecte del dilluns passat, quan la llum es va situar en 175,64 euros, és de més del 23%. En comparació amb el mateix dia de fa un any, l'augment és del 464%, és a dir, s'ha multiplicat per més de quatre.