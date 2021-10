Aquesta és la ubicació de l'illa de 'El joc del calamar'

Un usuari de TikTok s'ha aventurat a trobar la famosa ubicació

17/10/2021

El joc del calamar és la sèrie del moment. La producció sud-coreana ha arrasat fins al punt de convertir-se en el més vist de la plataforma Netflix i el debat sobre si els menors deuen o no veure-la, per la seva violència i temàtica.Des que s'estrenés fa poc menys d'un mes, El joc del calamar ha deslligat un torrent de contingut en internet, bé sigui a través de memes, de teories de fans i de tota mena de creacions.Un internauta s'ha aventurat fins i tot a buscar la possible ubicació de la misteriosa illa en la qual es desenvolupen els diabòlics i mortals jocs als quals se sotmeten els protagonistes.L'usuari de Tik Tok @thegoogleearthguy ha creat un vídeo en el qual mostra una illa de la Mar Groga, prop de la costa oest de Corea del Sud. Es tracta de Seungbong-ri.Per la seva forma i característiques, bé podria ser l'escenari de la sèrie. De fet, en el mapa estan assenyalades alguna de les escenes que tenen lloc en la sèrie, com la del líder perseguint l'agent de policia.Davant el boom global que ha suposat la sèrie, és de preveure que Seungbong-ri es converteixi en un lloc de peregrinació per als milions de fans que ha acumulat la sèrie, que demanen ja una segona temporada.