Un estudi revela com acabar amb les rebequeries dels nens

Els investigadors apunten que la natura pot ser un factor clau per poder combatre-les

Actualitzada 16/10/2021 a les 13:59

Entrevistes a les famílies

Els que són pares saben que un dels moments més frustrants i, a vegades, desesperants de la criança és quan els petits agafen una rebequeria. Però ara, un estudi revela com combatre-les.La nova recerca, publicada en People and Nature Journal, sosté que només deu minuts addicionals a l'aire lliure, en la naturalesa, podrien ajudar a calmar els nens.Els autors van descobrir que els nens que estaven més interessats en la naturalesa tenien problemes de comportament significativament menors que aquells que no tenien molt de temps en espais a l'aire lliure com a parcs i jardins. Aquest mateix grup de nens també tenia menys problemes emocionals.La directora de l'estudi, Samantha Friedman, de la Universitat de Cambridge, va dir: «Sabem que l'accés i el compromís amb la naturalesa s'associa amb una àmplia gamma de beneficis en nens i adults, inclosa la reducció dels nivells d'ansietat i depressió, i la reducció de l'estrès».«El nostre estudi va revelar l'àmplia gamma de formes en què els pares poden ajudar els nens a connectar-se més amb la naturalesa. Això pot ser una mica aclaparador per a alguns, però no té per què ser acampar en el bosc i buscar menjar; realment pot ser tan simple com fer una passejada prop de la seva casa o asseure's fora durant deu minuts al dia», diu Friedman.Els investigadors van interrogar a 376 famílies amb nens de tres a set anys i els van preguntar si la connexió dels joves amb la naturalesa havia augmentat, disminuït o romàs igual entre abril i juliol de l'any passat.També se'ls va preguntar com es comportaven els seus fills i com eren d'agressius i si havien tingut rabietas.Els experts van observar específicament als nens d'entre tres i set anys, ja que eren el grup d'edat que es pensava que havia experimentat la major alteració a causa de la pandèmia del coronavirus.Quan es tracta de diferents tipus de comportament, als pares se'ls va preguntar específicament amb quina freqüència els seus fills tenien rebequeries, si barallaven amb altres nens, robaven, enganyaven, mentien i si eren obedients o no en general.Es va descobrir que els nens que tenien més connexió amb la naturalesa tenien menys problemes de comportament que els que no la tenien.Els experts van dir que els nens d'entorns menys privilegiats estaven en pitjors condicions durant els confinaments per la Covid-19, ja que van experimentar una menor connexió amb la naturalesa que els seus companys.El doctor Elian Fink, coautor de l'estudi i professor de la Universitat de Sussex, va dir: «Connectar-se amb la naturalesa pot ser una forma eficaç de donar suport al benestar dels nens, especialment quan els nens tornen a les rutines normals, com l'escola i les activitats extracurriculars».