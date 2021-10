Un estudi descobreix com el sentit de l'olfacte ens adverteix amb major rapidesa del perill

Els científics apunten que el cos humà detecta més ràpidament les olors desagradables

Actualitzada 16/10/2021 a les 12:57

Un nou estudi dut a terme per investigadors de l'Institut Karolinska a Suècia ha revelat la importància del sentit de l'olfacte a l'hora d'advertir ràpidament del perill.A partir de dos experiments, els científics van demostrar que els nervis de detecció d'olors situades a l'interior del nas comencen a processar les olors desagradables o negatius en el moment en què es detecten, d'aquí ve que el cos tingui una resposta més ràpida que altres sentits com la vista o l'oïda, que envien respostes sensorials al cervell per al seu processament, la qual cosa retarda el temps de reacció de la persona.La recerca, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha mostrat com aquest conjunt de nervis detectors d'olors, també denominat bulb olfactori, és capaç de classificar activament els estímuls basant-se en respostes apreses i innates.Per a provar l'eficàcia d'aquest sentit, els investigadors van reclutar a 19 persones no fumadores i sanes perquè fessin olor de manera ràpida fins a sis olors diferents, alguns més agradables com el perfum de linalol o el butirat d'etil, d'olor afruitada, i altres menys atractius.L'objectiu era mesurar la reactivitat del bulb olfactori de forma no invasiva mitjançant electroencefalografia i poder així fer un balanç de dos tipus diferents de «ones cerebrals» que estaven produint els nervis.En un segon experiment, l'equip va avaluar en 21 voluntaris si aquest procés cerebral es traduïa en una resposta corporal real i quant temps trigava l'olor a fer reaccionar físicament a les persones.Els investigadors van arribar així a la conclusió que el bulb olfactori processa olors agradables i amenaçadores a diferents velocitats. Mentre les males olors només requereixen de mig segon per a allunyar-nos, en el cas que l'olor no sigui tan dolent el temps de reacció és major.D'aquesta manera, si l'olor es considera una amenaça, s'envia un senyal abans a l'escorça motora del cervell, tal com explica Johan Lundström, biòleg del Departament de Neurociència Clínica de l'Institut Karolinska. «El bulb reacciona específica i ràpidament a les olors negatives i envia un senyal directe a l'escorça motora en uns 300 mil·lisegons», sosté en un comunicat.Segons Lundström, «els resultats suggereixen que el nostre sentit de l'olfacte és important per a la nostra capacitat de detectar perills al nostre voltant, i gran part d'aquesta capacitat és més inconscient que la nostra resposta al perill mediat pels nostres sentits de la vista i l'oïda», conclou.