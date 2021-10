«Ni els pares ni els alumnes s'han queixat mai pel meu sistema», diu el docent

Actualitzada 16/10/2021 a les 19:54

Un professor de Secundària en un institut de Gijón ha estat suspès amb vuit mesos d'ocupació i sou. El motiu, posar a tots els seus alumnes un 10, informa el diari El Comerç de la localitat asturiana.Pozuelo imparteix classes de francès en l'IES Universitat Laboral. Els seus problemes amb la Conselleria d'Educació del Principat es remunten al 31 de gener de 2020, quan aquest organisme va iniciar una recerca sobre el professor.Aquest havia concedit una entrevista al Comerç unes setmanes abans, en la qual expressava que «abandonant el rol de l'avaluació també es poden fer classes» i que «el 10 està dins de la llei i li ho poso a tots. Els dóna confiança».Pozuelo és autor del llibre Negrers o docents? La rebel·lió del 10, en la qual renega de les pràctiques habituals, dels llibres de text i del mètode d'avaluació actual en els centres educatius.La Conselleria el va acusar de «haver qualificat a tot el seu alumnat amb la mateixa nota (10) independentment del seu rendiment i atemptant així al dret de l'avaluació objectiva; negar-se a fer l'avaluació formativa del seu alumnat amb plena consciència i fent públic parenceria del seu incompliment; no programar degudament els ensenyaments de francès; no portar registres veraços i efectius del rendiment del seu alumnat i no coordinar el departament del qual és responsable ni exercir la seva prefectura».Segons Pozuelo, «el que va molestar va ser l'entrevista. Si no arribo a donar-la, hauria passat totalment desapercebut i hagués continuat signant dieces fins a la meva jubilació, perquè en aquests anys mai de la vida em van dir res sobre les meves programacions ni el meu mètode d'avaluació». «Ni els pares ni els alumnes s'han queixat mai pel meu sistema», sosté.Pozuelo, que compta amb el suport de 75 docents que han signat un document al seu favor, ha recorregut la suspensió, encara que des d'aquest mes de setembre fa classes en el Centre Integrat de Formació Professional d'Hostaleria de Gijón, on havia demanat el trasllat fa anys.