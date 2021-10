La pujada dels preus afegeix incertesa a l'alimentació en el món

Els problemes de subministrament ajuden al fet que el valor dels aliments sigui el més alt de la dècada

Actualitzada 16/10/2021 a les 12:00

Tensió amb els subministraments

La pujada dels preus internacionals dels aliments al seu nivell més alt de l'última dècada i els problemes en les cadenes de subministrament afegeixen incertesa en els sistemes alimentaris, alerten els experts pel Dia Mundial de l'Alimentació.L'índex de preus d'aquests productes bàsics que elabora l'Organització de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) es va situar al setembre passat en 130 punts, un 33% més que en el mateix mes de 2020.L'economista de la FAO Abdolreza Abbassian relaciona aquest encariment amb una combinació de factors, com el fet que l'economia global s'estigui recuperant «bastant ràpid» en uns certs països desenvolupats i el mercat energètic estigui incrementant els preus, del que depèn una part important de la producció alimentària.Amb la reactivació econòmica, «el món necessita més producció de gairebé tot; la demanda va ser molt feble durant el pic de la pandèmia, però de sobte va enlairar i l'oferta necessita un temps per al seu ajust», d'aquí ve que hi hagi problemes logístics amb el transport, explica en declaracions a Efe.L'expert apunta que, ara com ara, els preus locals dels aliments no han pujat tant com els mundials, però existeix «gran preocupació» pels països pobres que han d'importar-los i no tenen suficients recursos, davant la possibilitat que un augment dels preus derivi en major inestabilitat política.A aquestes circumstàncies s'uneix l'impacte de la pandèmia, que va elevar la desocupació i les pèrdues econòmiques en molts països, desencadenant el major augment de la fam en dècades, fins a afectar en 2020 a uns 811 milions de persones, gairebé el 10% de la població mundial, segons l'ONU.En el seu últim diagnòstic, el Sistema d'Informació sobre el Mercat Agrícola (AMIS) adverteix que la major demanda d'aliments, els preus energètics a l'alça i la pujada dels costos de fertilitzants i transports afegeixen incertesa en els sistemes alimentaris globals, per la qual cosa recomana garantir l'accés als subministraments adequats d'aliments sense interrupcions.Les males condicions meteorològiques, a més, han colpejat la producció de blat aquesta temporada en importants països productors, la qual cosa pot influir en la reducció de les reserves globals mentre el seu consum augmenta, inclòs el seu ús per a pinsos.L'investigador del centre britànic Chatham House Richard King destaca que, a l'inici de la pandèmia, les cadenes agroalimentàries globals van funcionar «relativament bé», en part perquè hi havia suficients subministraments.No obstant això, moltes d'aquestes cadenes s'han vist pertorbades per la disminució de vols, com en el cas de les exportacions hortícoles de l'est d'Àfrica, i per les dificultats en el transport marítim internacional.Ja a principis de 2020 va haver-hi bloquejos en ports que van deixar molts contenidors buits i encallats a Europa i els Estats Units.Llavors es van formar colls d'ampolla i després els nolis marítims han repuntat quan la demanda dels consumidors occidentals pels productes asiàtics s'ha recuperat, assegura King.L'especialista afirma que molts aliments bàsics, fins i tot si s'envien secs a granel, s'han vist afectats per les congestions portuàries (com les últimes registrades a la Xina i els Estats Units) i els retards, que també han suposat problemes fitosanitaris i pèrdues per als productes peribles.També la Comissió Europea adverteix en un recent informe de l'increment dels preus dels productes bàsics, degut sobretot a la recuperació de les economies europea, estatunidenca i xinesa.Destaca que, a part dels majors costos en transport i energia, que han contribuït a duplicar els preus dels fertilitzants en un any, l'expansió de la variant delta de la covid-19, en particular a Àsia, està impactant en les cadenes de subministrament globals.Les tensions comercials entre la Unió Europea (UE) i el Regne Unit amb motiu del Brexit afegeixen pressió a la baixa en les exportacions i importacions, segons Brussel·les.Arran de la sortida de la UE i la pandèmia, el mercat britànic està experimentant la falta de productes bàsics d'alimentació enmig d'una crisi de subministrament i de mà d'obra, motivada en part per les restriccions a la contractació d'estrangers, que pot agreujar la situació de cara a la campanya de Nadal.L'encariment dels costos del transport marítim ja penalitza les exportacions d'alguns productes, com l'oliva espanyola, mentre que en altres països com l'Argentina la insuficient oferta de vidre està dificultant les seves vendes de vi a l'exterior.