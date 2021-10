La misteriosa 'illa buida' trobada en Google Maps causa intriga a les xarxes socials

Milers d'usuaris ja elaboren teories conspiranoiques per donar-li un significat

Actualitzada 16/10/2021 a les 12:44

El sistema de mapatge global de Google Maps és una font inesgotable de detalls curiosos i també d'incògnites que fan les delícies dels internautes. En una recent publicació de Reddit s'ha revelat una d'elles.Tal com recull el Mirror, es tracta d'una petita illa l'interior de la qual sembla com una gran taca negra, com si estigués buida o buida. Les coordenades de l'illa no es van compartir.La teoria d'alguns dels usuaris de Reddit és que per algun motiu que no coneixen, Google ha pogut censurar la imatge de l'illa, com ocorre amb altres llocs com la famosa Àrea 51 en Nevada (els Estats Units).«El meu primer pensament és que està censurat. No tindria sentit que una formació natural fos tan negra en un petit atol·ló / illa tan poc profund», diu un dels usuaris.Uns altres es van prendre humor el suposat misteri: «Senyores i senyors, han trobat l'illa de Perdidos», en referència a la famosa sèrie de televisió el nom original de la qual és Lost.Un altre usuari creu tenir la veritable resposta: «La resposta real és que el color blau al voltant de l'illa és un color pintat perquè els oceans es vegin uniformes en els mapes».«Les illes s'agreguen esborrant part d'aquest blau per a permetre que es vegi la imatge de satèl·lit. A vegades fan un treball descurat. Llavors, el que veus moure's cap a dintre és: el color de l'oceà artificial, l'oceà real amb ones, la platja, l'illa», conclou.