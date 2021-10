El motiu pel qual els italians no recomanen prendre un 'cappuccino' després de les 11 del matí

Aquesta tradició s'ha format per unes causes que afecten el 73% dels ciutadans del país

El cafè cappuccino és un dels símbols d'Itàlia i el seu consum està estès a tothom. Però el que no saben molts és que a Itàlia existeix una tradició: no es beu després de les 11 hores del matí.Tal com recull Gizmodo, els italians justifiquen aquesta tradició amb un argument: la llet. Els transalpins solen dir que beure llet a una altra hora que no sigui la primera del matí és dolent per a la digestió.Però encara que pugui sonar a conte, pot ser que aquesta afirmació tingui una base científica. El youtuber James Hoffmann aporta una dada molt curiosa: a Itàlia és especialment prevalent la intolerància a la lactosa.Un 73% dels italians absorbeixen malament la lactosa, percentatge que augmenta conforme s'acosta al sud. En canvi, als països del nord d'Europa la intolerància és molt menys freqüent.I pot ser que el clima sigui també una clau, perquè en les càlides zones del sud d'Itàlia no abunda el bestiar boví i a més, les altes temperatures provoquen que sigui més difícil conservar la llet.