Aquest medicament podria erradicar la malaltia de Lyme

Científics dels EUA han descobert un químic que resulta mortal pel bacteri

Actualitzada 16/10/2021 a les 18:39

La malaltia de Lyme, un problema creixent

Un fàrmac per a porcs

Ús potencial

Les rares instàncies en les quals la humanitat ha aconseguit erradicar una malaltia formen figuren entre els seus grans assoliments. Ara, la malaltia de Lyme podria passar a engrossir aquesta llista.Tot això, gràcies al descobriment realitzat per científics de la Northeastern University de Boston publicat en el mitjà Cell d'un químic que és mortal per al bacteri causant d'aquesta malaltia però inofensiu per als animals.La malaltia de Lyme es va descriure per primera vegada en 1883 i va mantenir tradicionalment una incidència estable, fins que l'escalfament global va començar a propiciar la seva expansió. Des de llavors, la seva presència va començar un ascens a Europa, Amèrica del Nord i Àsia que continua fins al dia d'avui.Aquest creixement s'explica perquè la malaltia de Lyme és una zoonosi causada pel bacteri Borrelia burgdorferi, que el seu reservori es troba en els ratolins salvatges i que es transmet a través de les paparres que els parasiten. Així, el canvi climàtic ha afavorit la proliferació d'aquestes paparres, que es troben ara en hàbitats més pròxims als humans.Els seus principals símptomes són una erupció expansiva i un quadre similar al de la grip. Si no es tracta, pot causar seqüeles permanents, la més destacada d'elles l'artritis de Lyme.Els autors d'aquesta recerca van descobrir que una substància anomenada hygromicina A, originalment provada com a fàrmac per a porcs però descartada per la seva baixa eficàcia, ja que té poc efecte en la majoria de bacteris. L'excepció, no obstant això, sembla ser la burgdorferi.L'avantatge que aquesta substància ofereix sobre els tractaments convencionals, a base d'antibiòtics com la doxiciclina, és que a diferència d'aquests no causa cap mal als animals, per la qual cosa no produeix efectes secundaris com la diarrea, i a més és molt difícil que el bacteri desenvolupi resistència a la hygromicina A.Això és perquè la burgdorferi pertany a una classe de bacteris anomenats espiroquetas, conegudes per tenir una característica forma d'hèlix que els permet 'enterrar-se' en els teixits infectats.Aquests bacteris s'alimenten d'una sèrie de nutrients essencials químicament molt similars a la hygromicina. Per això, una mutació que bloquegés aquest fàrmac conduiria a la inanició dels bacteris.La intenció dels investigadors és reprendre uns assajos de camp reeixits que es van realitzar fa una dècada amb doxiciclina en la qual es van col·locar esquers amb antibiòtic a l'abast dels ratolins, aconseguint acabar amb brots locals. No obstant això, es temia que aquesta tàctica generés una resistència estesa a la doxiciclina.Ara, la idea és realitzar un assaig de les mateixes característiques emprant hygromicina en lloc de doxiciclina. Segons els autors, d'aquesta manera es podria aconseguir erradicar la malaltia d'àrees o fins i tot països sencers.Al mateix temps, molts científics treballen en el desenvolupament d'una vacuna contra aquesta malaltia, ja que es preveu que la seva incidència continuï augmentant en els éssers humans.D'altra banda, els investigadors creuen que la hygromicina podria funcionar d'una manera similar contra altres bacteris espiroquetes, com és el cas de la causant de la sífilis (que, a més, ha vingut mostrant una tolerància creixent als antibiòtics), per la qual cosa també es preveu la possibilitat de començar recerques en aquest sentit.