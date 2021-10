Una jutgessa estableix que no es pot multar per l'ITV un vehicle estacionat

Els dos ùltims anys la DGT ha imposat més d'un milió de sancions per no haver passat l'inspecció tècnica

Actualitzada 15/10/2021 a les 12:39

Una jutgessa de Madrid ha establert que no es pot sancionar per no haver passat la ITV a un vehicle estacionat en una sentència que anul·la una multa de 200 euros imposada per aquest motiu al propietari d'un automòbil que no circulava sinó que estava aparcat.Es tracta d'una resolució que «estableix un important precedent judicial en relació a les multes que s'estan imposant per no passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV) a vehicles que no circulen, obtingut pels serveis jurídics d'Automobilistes Europeus Associats (AEA), informa aquesta organització.L'AEA assegura que en els dos últims anys la Direcció General de Trànsit (DGT) ha imposat més d'un milió de multes per no passar la ITV per un import aproximat d'uns 200 milions d'euros.La jutgessa del Contenciós-Administratiu número 33 de Madrid, Loreto Feltrer, ha resolt un recurs promogut pels advocats d'AEA i ha considerat que «l'il·lícit a sancionar està constituït pel fet de circular no per l'incompliment de sotmetre al vehicle a ITV de manera periòdica».D'aquesta manera fonamenta que només es pot sancionar per no haver passat la ITV als vehicles que circulin.El cas es va iniciar per la denúncia formulada per la Policia Municipal de Madrid a un vehicle estacionat en un carrer de la capital pel fet de no haver-se sotmès a la ITV periòdica establerta reglamentàriament.Atès que les infraccions relatives a les condicions tècniques i a l'assegurança obligatòria estan excloses de la competència municipal la sanció la va imposar el cap provincial de Trànsit de Madrid després de rebutjar les al·legacions plantejades pel multat, que va plantejar recurs judicial a través dels lletrats de l'AEA.La sentència estima el recurs del sancionat contra la resolució de la Prefectura provincial de trànsit que li va imposar aquesta multa de 200 euros, que queda anul·lada.En un comunicat el president de l'AEA, Mario Arnaldo, comenta que «aquesta sentència recull de manera admirable la doctrina del Tribunal Constitucional en relació amb el principi de reserva legal en matèria de dret administratiu sancionador».