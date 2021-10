Un home se salva de rebre un tret gràcies al seu mòbil amb una funda de Hulk

L'home tan sols va patir un blau

E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto e a bala parou no celular!!!

Detalhe para a capinha do celular. pic.twitter.com/EUoyN0LMoH — Pedro Carvalho (@Oparbento1) October 7, 2021

Durant l'última setmana s'han fet virals a Twitter imatges que mostren un telèfon mòbil amb la pantalla trencada i una funda protectora amb una imatge d'Hulk, tal com informa 20 Minutos Això no semblaria ser gens extraordinari fins que es llegeix amb deteniment el text del tuit, en el qual el doctor brasiler Pedro Carvalho explica les circumstàncies del succeït, i llavors tot canvia i es converteix gairebé en un guió d'una pel·lícula de superherois.Segons relata el metge, un pacient del seu hospital va ser víctima d'un atracament i va rebre un tret, però la bala va fregar el seu maluc i va acabar impactant contra la pantalla del seu telèfon intel·ligent i no va arribar a travessar-lo.L'home, que va ingressar en un centre sanitari de la localitat de Petrolina el passat 7 d'octubre, només presentava un petit blau pel cop, i no tenia altres lesions de gravetat per la qual cosa va ser donat d'alta en molt poc temps, indica RT.