La franja més cara serà entre les vuit i les nou del vespre, amb 264,54 euros per MWh

Actualitzada 15/10/2021 a les 14:01

La llum tornarà a marcar el dissabte més car de la història tot i el descens del preu, segons les últimes dades publicades aquest divendres per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE).El preu de la llum arribarà aquest dissabte a 226,93 euros el MWh, un descens del 2,15% respecte als 231,82 euros per MWh registrats aquest divendres. Tot i això, aquesta xifra és lleugerament superior als 226,21 euros registrats el mateix dia de la setmana passada i marca així el registre més alt de la història en un dissabte.La franja més cara durant la jornada serà entre les vuit i les nou del vespre, amb un import de 264,54 euros el MWh. En canvi, l'horari més barat serà entre les quatre i les cinc de la tarda, amb 192,07 euros per MWh.