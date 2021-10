Actualitzada 15/10/2021 a les 17:24

Els Estats Units reobriran la frontera terrestre i aèria als viatgers vacunats amb la pauta completa a partir del 8 de novembre, segons ha informat la Casa Blanca. L'administració de Joe Biden posa així fi a les restriccions als viatges un any i mig després de la seva aplicació per frenar l'expansió de la covid-19.El país acceptarà totes les vacunes aprovades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). En el cas dels viatgers que arribin en avió, hauran de presentar una prova negativa de covid-19 realitzada en els últims tres dies per embarcar.