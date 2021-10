El James Webb, el telescopi espacial més gran de la història, es prepara per al seu llançament

S'utilitzarà per analitzar les primeres estrelles i galàxies que es van formar a l'univers

Actualitzada 14/10/2021 a les 21:10

El telescopi espacial James Webb ha arribat al port de Pariacabo a la Guaiana Francesa, ara, l'Agència Espacial Europea (ESA) i la NASA estan preparant la missió per al seu llançament en el coet 'Ariane 5' al desembre.Aquest pròxim gran observatori de ciència espacial està elaborat amb l'objectiu de resoldre preguntes sense resposta sobre l'univers i anar un pas més enllà per a ampliar els coneixements sobre els orígens de la formació de les estrelles i planetes fins al naixement de les primeres galàxies. A més, el seu procés va començar fa 15 anys i cada llançament requereix una planificació minuciosa.El telescopi pesa sis tones i les seves dimensions quan està plegat són de 10,5 metres d'alt i 4,5 metres d'ample, així que, es va enviar en un contenidor de 30 metres de llarg a través d'una missió excepcional per a traslladar-lo al Port Espacial. Com a protecció addicional contra la contaminació, les sales netes estan equipades amb parets addicionals de filtres d'aire i una cortina dedicada embolicarà a Webb després que es munti en el coet.En el llançament participen més de cent especialistes, és a dir, els empleats treballaran per separat per a preparar al telescopi i el vehicle de llançament per a dur a terme un enlairament transcendental amb el coet. D'aquesta manera, s'asseguren que no sofreixi danys durant la trajectòria i conservi el bon estat de funcionament.Ariane 5 és un coet bastant adequat per a transportar satèl·lits científics amb una impressionant capacitat d'enviar missions al segon punt de Lagrange (L2), així doncs, alliberarà el telescopi Webb en un camí cap a L2 en el qual continuarà durant quatre setmanes -aquesta trajectòria està quatre vegades més lluny que la Lluna de la Terra-. D'altra banda, els seus ports de ventilació permetran una cessió suau del telescopi cap al buit.El telescopi serà transportat fins al centre espacial europeu de Kourou on començaran els preparatius de l'enlairament que està previst per a mitjans de desembre.