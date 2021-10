Apunyalat el diputat conservador britànic David Amess en una reunió amb votants del seu districte

Actualitzada 15/10/2021 a les 16:10

El diputat conservador britànic David Amess ha estat apunyalat diverses vegades durant una trobada amb votants al seu districte a Leigh-on-Sea, al comptat d'Essex. La policia ha assegurat que ha detingut l'agressor i que no busquen cap altra persona relacionada amb els fets. L'atac a Amess, de 69 anys, ha succeït en una església metodista. No ha transcendit l'estat del diputat. Amess forma part de l'All-Party Parliamentary Group (APPG) on Catalonia, un intergrup informal format per representants de tots els partits i membres del Parlament britànic. «Esperem que es recuperi d'aquest horrible atac», ha apuntat en una piulada l'APPG on Catalonia.