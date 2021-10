Troben més virus SARS-CoV-2 en passadissos d'hospitals que en habitacions

Un hospital de Mallorca ha utilitzat una nova metodologia per a mesurar la presència del virus en l'aire dels hospitals

Actualitzada 14/10/2021 a les 15:09

Un nou mètode per a detectar el virus SARS-CoV-2 ha permès descobrir que hi ha més coronavirus en l'aire dels passadissos dels hospitals que a les habitacions dels propis pacients de covid-19, perquè aquestes estan més ventilades que les zones comunes de pas dels centres sanitaris.L'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC) i l'Hospital Universitari Son Espases (Mallorca) han utilitzat una nova metodologia per a mesurar la presència del coronavirus SARS-CoV-2 en l'aire dels hospitals.Els resultats de l'estudi, que publica la revista Environmental Research, podrien servir per a revisar els sistemes de ventilació dels hospitals, millorar la qualitat del seu aire i prevenir la infecció del personal sanitari.La nova metodologia consisteix a col·locar els filtres d'aire en passadissos, habitacions i altres estades hospitalàries per a analitzar el material genètic del virus de manera sistemàtica.La investigació mostra que la major presència del material genètic del virus es troba en els passadissos adjacents a les habitacions dels pacients covid-19, i no en les pròpies habitacions, on la ventilació és més eficient, i que, per tant, hi ha una transferència de virus des de les habitacions cap als passadissos.«Aquests resultats són importants, ja que es prenen moltes precaucions per a entrar a les habitacions, però menys en els passadissos», ha subratllat el primer autor del treball i investigador del IDAEA-CSIC, Joan Grimalt.En aquest treball, els investigadors van mesurar la concentració d'ARN del virus SARS-CoV-2 a través d'una filtració d'aire en diferents localitzacions de l'hospital (habitacions de pacients covid-19 i els passadissos adjacents; passadissos adjacents tant a habitacions d'UCI com a habitacions sense pacients covid-19; i la terrassa exterior) i la seva posterior quantificació utilitzant la tècnica PCR.Segons els investigadors, els resultats d'aquesta recerca pionera feta a l'Hospital Son Espases són transferibles a altres hospitals, ja que els sistemes de ventilació són generalment similars.«En primer lloc, seria necessari fer una supervisió de la quantitat d'ARN del virus que hi ha en l'aire de cada hospital. Si el resultat és positiu, caldria canviar el sistema de ventilació, adequant-lo a les particularitats de cada centre hospitalari», ha conclòs Grimalt.