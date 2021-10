Més a prop una cura de la diabetis als 100 anys de descobrir-se la insulina

Actualitzada 14/10/2021 a les 13:13

Cent anys després del descobriment de la insulina, els investigadors, que es demanen a si mateixos precaució per a no crear falses expectatives en els pacients, veuen a prop el moment en el qual poder afirmar que hi haurà un tractament per a la cura de la diabetis «tipus 1», en el qual ja s'està treballant.La companyia d'investigació i tractament de la diabetis Novo Nordisk ha comunicat en una roda de premsa en línia amb experts una línia de recerca que permet preguntar-se no ja si la diabetis es curarà, sinó quan succeirà això, segons aquesta companyia.La investigació està en Fase 1 i, si els resultats acompanyen, hi haurà aviat opcions curatives, ha assenyalat en la roda de premsa el doctor Francisco Merino, professor titular de Medicina en la Universitat de València i cap de Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.Es tracta d'un estudi que busca aconseguir que siguin unes cèl·lules denominades beta funcionals les que produeixin insulina una vegada es trasplantin al teixit subcutani. Aquestes cèl·lules s'obtenen mitjançant teràpia cel·lular desenvolupada a partir de cèl·lules mare pluripotents, embrionàries o induïdes. La recerca començarà en humans l'any vinent al Japó.Klaus Langhoff-Roos, vicepresident corporatiu de la Unitat de Cèl·lules Mare de Novo Nordisk, ha explicat que fins al moment les cèl·lules beta funcionals han respost bé en els assajos amb models preclínics en animals.«Els assajos en persones amb diabetis ens serviran per a comprendre com respondrà el seu sistema immune», ha afegit Klaus Langhoff-Roos, que ha explicat a més que en persones amb diabetis tipus 1 el sistema immune ataca a les cèl·lules beta pancreàtiques, impedint la producció d'insulina, i que per això estan estudiant opcions com encapsular les cèl·lules per a protegir-les.La insulina és l'hormona que fa que la glucosa obtinguda amb els aliments passi de la sang a la resta de l'organisme, actuant com a font d'energia.El tractament amb insulina ha millorat molt des que, en 1921, es va aconseguir sintetitzar per primera vegada insulina a partir del pàncrees d'animals. A més, s'ha aconseguit reduir els efectes secundaris i les hipoglucèmies, una de les grans pors no sols dels pacients sinó també dels pares de nens amb diabetis.