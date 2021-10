La presència del SARS-CoV-2 és més alta als passadissos dels hospitals, segons un mètode per detectar el virus en l'aire

La nova tecnologia consisteix en col·locar els filtres d'aire en passadissos, habitacions i altres estances per analitzar el material genètic del virus de forma sistemàtica. La investigació duta a terme mostra precisament la major presència de material genètic del virus als passadissos adjacents a les habitacions de pacients amb covid-19, i no en les habitacions en si. Per tant, hi ha una transferència de virus des de les habitacions cap als passadissos.L'investigador de l'IDAEA-CSIC Joan Grimalt ha destacat la importància dels resultats ja que ha reconegut que es prenen moltes precaucions per entrar a les habitacions però menys per estar als passadissos.En el treball, els investigadors van mesurar la concentració d'ARN del SARS-CoV-2 a través d'una filtració d'aire en diferents localitzacions del centre hospitalari. Posteriorment van fer la quantificació mitjançant PCR.Els investigadors asseguren que els resultats obtinguts són extrapolables a altres centres. Així, Grimalt ha apuntat que caldria fer una supervisió de la quantitat d'ARN del virus que hi ha en l'aire de cada hospital i si el resultat és positiu, canviar el sistema de ventilació de tal manera que s'adaptés a les particularitats de cada centre.Els resultats de l'estudi s'han publicat al a revista 'Environmental Research'.