L'OMS encarrega a un comitè de 26 experts investigar l'origen de la covid-19

No només buscarà l'origen, sinó que també les causes de futurs patògens perillosos

Actualitzada 13/10/2021 a les 22:07

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va anunciar la composició del seu nou Grup Científic Assessor sobre l'Origen de Nous Patògens (SAGO), en el qual l'epidemiòloga cubana María Guzmán, al costat d'altres 25 experts, tindran la missió de continuar investigant com va sorgir la COVID-19, entre altres malalties.Al costat de Guzmán, de l'Institut de Medicina Tropical Pedro Kouri, hi haurà viròlegs, epidemiòlegs i altres especialistes del Brasil, els Estats Units, el Regne Unit, Rússia, França, Alemanya, la Xina o el Japó, entre altres països.Alguns d'ells treballen en institucions com la Universitat d'Oxford, els Centres de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units, l'Institut Pasteur o la Fundació Oswaldo Cruz brasilera, segons la llista facilitada per l'OMS.Els 26 membres encara han de ser sotmesos a una avaluació final, en la qual l'OMS tindrà en compte també valoracions públiques que es facin d'aquests candidats.El comitè s'ha format no sols per a buscar l'origen del coronavirus causant del COVID-19, per al qual una missió d'experts de l'OMS i altres organitzacions ja va viatjar a la Xina al febrer d'enguany, sinó també per a investigar eventualment les causes de futurs patògens perillosos.«Entendre d'on vénen aquests patògens és essencial per a evitar futurs brots amb potencial epidèmic i pandèmic», va destacar en un comunicat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui va vaticinar que el coronavirus SARS-CoV-2, causant del COVID-19, «no serà l'últim a emergir».