El Tribunal de Comptes refusa l'aval de la Generalitat als independentistes

Des del Govern, ni Presidència ni el departament d'Economia - de qui depèn l'ICF, que és qui va presentar els avals- tenen constància del rebuig del Tribunal de Comptes. Els afectats tampoc han estat notificats.En total, el Tribunal de Comptes reclama a 34 excàrrecs del Govern que abonin 5,4 MEUR com a fiança provisional per les despeses exteriors, en el marc d'un procediment de responsabilitat comptable que encara ha d'arribar a judici per determinar la xifra definitiva.Entre les persones a qui es reclama el pagament de fiança hi ha l'expresident de la Generalitat Artur Mas i el seu exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, o l'expresident Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras.Pel que fa als dubtes que ja havia exterioritzat la delegada instructora, ho va fer sol·licitant un informe a l'estiu a l'Advocacia de l'Estat sobre la legalitat dels avals, que els serveis jurídics estatals van rebutjar elaborar per no afectar la «imparcialitat» del procediment.