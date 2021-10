El bo jove de lloguer començarà a funcionar el pròxim 1 de gener

També es podrà demanar per joves que comparteixin pis

El bo jove d'ajuda al lloguer entrarà en funcionament l'1 de gener de 2022 i podran percebre-ho cadascun dels joves que comparteixi un mateix habitatge, sempre que compleixi els requisits de tenir entre 18 i 35 anys i cobrar un salari inferior a tres vegades l'Iprem.Així ho ha indicat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la presentació dels pressupostos del seu departament, en la qual ha calculat que més de 70.000 joves es beneficiaran de la nova ajuda.Sánchez ha apuntat que, atès que la previsió és que el bo jove »entri en vigor i en funcionament l'1 de gener», per a llavors estarà »tota la lletra petita aclarida», i ha confirmat que aquestes ajudes, de 250 euros mensuals, es concediran per unitats de convivència.Fonts del ministeri han explicat que, el més probable és que sigui un reial decret el que habiliti en les pròximes setmanes el bo jove, consignat en els pressupostos amb 200 milions d'euros.Raquel Sánchez ha destacat que els 3.290 milions d'euros previstos en els pressupostos per a habitatge, gairebé un 50% més que el pressupost en vigor, suposen »la major partida de la història» i un »canvi d'ordre de magnitud que multiplica per set el pressupost heretat en 2018».D'aquests, 1.389 milions es destinen a un programa de recuperació social i econòmica en entorns residencials, que inclou la rehabilitació a gran escala.Altres 663 milions són per al pla d'habitatge en lloguer assequible; 600 milions per a rehabilitació sostenible i digitalització d'edificis de l'administració publica (comunitats i entitats locals); 432 milions per al pla estatal d'habitatge (2022-2025); 200 milions per al bo jove i 25 milions per a rehabilitació arquitectònica.El pla d'habitatge en lloguer suposarà activar un parc de més de 100.000 pisos socials en aquesta dècada, segons fonts del ministeri, de les quals la meitat seran de promoció pública -20.000 es posaran en marxa en 2022 amb els fons europeus-, 15.000 seran posades a disposició per la Sareb, altres 11.000 procediran d'entitats bancàries (fons social bancari) i 30.000 podrien ser cedides per grans fons en el marc de l'acord que negocia des de fa mesos l'Executiu.El pressupost del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana supera els 19.000 milions d'euros, dels quals 16.286 aniran directes a inversió, un 17% per sobre del pressupost vigent, i permetran generar 350.000 ocupacions.Del pressupost total, 6.500 milions seran inversions finançades pels fons europeus de recuperació, la qual cosa permetrà accelerar el desenvolupament dels tres eixos capitals en les polítiques del ministeri: habitatge (2.500 milions), mobilitat (2.273 milions) i descarbonització de les ciutats (1.740 milions).Sánchez també ha subratllat que més de 3.600 milions del seu pressupost seran transferits a comunitats i ajuntaments.