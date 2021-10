Desenvolupen una pantalla facial que inactiva el coronavirus en menys d'un minut

La seva fabricació és de baix cost, per la qual cosa aquest material seria «molt útil» per a combatre la pandèmia

Actualitzada 13/10/2021 a les 21:08

Fabricació a baix cost

Investigadors de la Universitat Catòlica de València (UCV) han desenvolupat les primeres pantalles de protecció facial que inactiven el virus SARS-CoV-2, causant de la covid-19, i bacteris resistents als antibiòtics.La tecnologia de baix cost creada al Laboratori de Biomaterials i Bioingeniería de la UCV pot utilitzar-se, a més, en ulleres, cascos, màscares plàstiques o en pantalles de separació espacial usades en vehicles i taulells.El desenvolupament d'aquesta nova tecnologia, l'investigador principal de la qual ha estat Ángel Serrano, ha estat publicat en la revista científica International Journal of Molecular Sciences, segons informa la institució en un comunicat.Els materials transparents usats fins ara en les pantalles facials protegeixen «contra les infeccions microbianes i bacterianes, causades per virus o bacteris, incloses els ceps multiresistents» però «estan fets amb components sense activitat antimicrobiana», segons Serrano.Per això, afegeix, «només eviten el contacte directe entre la persona i l'agent biològic, de manera que algú sa pot infectar-se si té contacte amb les superfícies contaminades d'aquests materials; convertint-se aquests, a més, en una font creixent de restes biològiques infeccioses».D'aquesta manera, persones infectades que utilitzin aquestes eines de protecció poden transmetre «amb facilitat» infeccions microbianes, atès que aquestes «no inactiven la càrrega microbiana generada amb la respiració, els esternuts o la tos».L'investigador principal del laboratori pertanyent al Centre de Recerca Traslacional Sant Albert Magne (CITSAM) de la UCV, recorda que les infeccions bacterianes, «la resistència de les quals als antibiòtics està augmentant», contribueixen a agreujar la pneumònia severa associada a la infecció per SARS-CoV-2.La pantalla facial transparent amb activitat antimicrobiana intrínseca fabricada protegeix la persona i evita els residus infecciosos.«Es tracta del primer material transparent de protecció facial capaç d'inactivar virus amb embolcall tan greus com el SARS-CoV-2 en menys d'un minut de contacte amb la superfície, així com d'inactivar els bacteris estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) i Staphylococcus epidermidis, totes dues resistents a la meticilina (antibiòtic)», indica Serrano.El material compost extraprotector d'ampli espectre antimicrobià pot utilitzar-se també per a la fabricació d'altres eines de protecció facial com a «ulleres, cascos, màscares de plàstic i pantalles de separació espacial usades en vehicles i taulells».En concret, el material d'aquesta eina de protecció d'última generació està compost de tereftalato de polietilè amb un recobriment antimicrobià micromètric de clorur de benzalconio.La seva fabricació és de baix cost, per la qual cosa aquest material seria «molt útil» per a combatre la pandèmia actual i «protegir la salut dels sanitaris d'infeccions causades per microorganismes multiresistents com els bacteris resistents als antibiòtics, tant en països desenvolupats com en aquells en vies de desenvolupament».