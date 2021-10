Alerten d'un nou mètode per a segrestar el teu WhatsApp utilitzant un fals missatge sobre la tercera dosi

Les víctimes reben una trucada en què se sol·licita un codi rebut a través de SMS sota la identitat de la Seguretat Social

Actualitzada 13/10/2021 a les 21:07

L'INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya) ha alertat aquest dimecres que s'han detectat anomenades a usuaris suplantant la identitat de la Seguretat Social, en les quals se'ls sol·licita un codi que han rebut a través de SMS en els seus dispositius mòbils, i durant la trucada s'indica que és un codi de verificació per a rebre la tercera dosi de la vacuna contra la Covid però, en realitat, és el codi que envia WhatsApp per a poder iniciar sessió des d'un altre dispositiu.L'Institut Nacional de Ciberseguretat, amb seu a Lleó, aconsella als qui hagin estat víctimes d'aquest frau, i el seu compte de WhatsApp hagi estat robada, que tractin de contactar amb els seus administradors per a intentar recuperar el control. El procés pot durar alguns dies, però «és la millor solució», recalca a través d'un comunicat.No obstant això, en cas que el problema no s'hagi solucionat després de reportar la situació a la pròpia aplicació ofereix l'opció de recórrer amb el proveïdor de serveis d'Internet per a fer un canvi de número.A més, recorda que aquests comptes robats són usades pels ciberdelincuentes per a intentar parlar amb els contactes de la víctima i robar-los el seu compte de WhatsApp amb la mateixa tècnica.Per tant, recomana als qui ja hagin estat víctimes que avisin als seus contactes de l'ocorregut per una altra via (trucada telefònica, email, xarxa social, SMS...), perquè així siguin conscients que no és el seu conegut el que els està escrivint ni sol·licitant el seu codi de verificació.