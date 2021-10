Un home armat amb un arc i fletxes causa diversos morts i ferits a Noruega

L'agressor ha estat detingut i es creu que actuava sol

13/10/2021 a les 22:10

Un home armat amb un arc i fletxes ha provocat diversos morts i ferits a la ciutat noruega de Kongsberg (al sud-oest d'Oslo), segons les primeres informacions policials.L'agressor ha estat detingut i es creu que actuava sol, segons aquestes fonts, que no han donat més informació sobre l'individu ni sobre els seus possibles mòbils.«L'home que ha perpetrat els fets ha estat detingut per la policia i no hi ha cap recerca activa de més persones. Per les informacions que tenim, és una sola persona la que està darrere de l'ocorregut», va dir en roda de premsa Øyvind Aas, cap de policia de la localitat de Drammen.La policia havia informat hores abans d'una acció en el centre de Kongsberg i havia demanat als residents que no sortissin de les seves cases després de constatar que una persona havia estat ferida d'un tret amb una fletxa.Diverses unitats policials, inclosos helicòpters i un grup d'especialistes antiexplosius han estat mobilitzats.Segons la policia noruega, l'individu va recórrer diverses zones atacant a gent abans de ser detingut.L'ajuntament de Kongsberg ha habilitat un centre d'acolliment per als afectats i mobilitzat a un equip de crisi per a afrontar la situació.D'acord amb el tabloide VG, els serveis d'intel·ligència noruecs (PST) han estat informats dels fets, encara que de moment la policia considera que és massa aviat per a saber si es tracta d'un acte terrorista.