Superman serà bisexual i s'enamorarà d'un reporter en el nou còmic de DC

Kent i Nakamura iniciaran una relació

Actualitzada 13/10/2021 a les 18:48

El personatge de Superman serà bisexual en el nou lliurament dels còmics de DC que es publicarà el pròxim 9 de novembre, segons va anunciar aquest dilluns l'editorial en un comunicat.DC Comics va detallar que, com el seu pare, Jon Kent també és reporter, i va explicar que aquest personatge entaula una amistat amb un company periodista anomenat Jay Nakamura amb qui, posteriorment, començarà una relació romàntica.L'editorial va compartir una imatge a Internet en la qual Kent i Nakamura apareixen fent-se un petó.«Sempre he dit que tothom necessita herois i tothom necessita veure's a si mateixos en els seus herois», va assegurar el guionista Tom Taylor.«El símbol de Superman sempre s'ha aixecat en defensa de l'esperança, la veritat i la justícia. Avui aquest símbol representa alguna cosa més. Avui més persones poden veure's reflectides en el superheroi més poderós dels còmics», va afegir.Sota el títol Superman: Són of Kal-El #5, aquest còmic té les signatures del guionista Tom Taylor i el dibuixant John Timms i forma part de l'aposta de DC pel multivers, un gran marc narratiu en el qual coexisteixen diferents superherois i vilans en diversos mons, trames i realitats temporals.