El preu de la llum s'enfila un 16,1% aquest dijous i torna a superar els 200 euros per MWh

El mercat majorista posa punt final a quatre dies consecutius per sota els 185 euros arran del Pont del Pilar

Actualitzada 13/10/2021 a les 13:42

El preu de la llum a l'Estat tornarà a enfilar-se aquest dijous i superarà novament els 200 euros per MWh. En concret, l'electricitat al mercat majorista es pagarà a un preu mitjà de 215,63 euros per MWh, un 16,1% més que aquest dimecres, segons les últimes dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). D'aquesta manera, el mercat posa punt final a quatre dies consecutius amb preus per sota els 185 euros per MWh, després que la demanda d'electricitat disminuís notablement durant el Pont del Pilar. Aquest dijous, la llum es pagarà a 260 euros per MWh en les franges horàries més cares, mentre que en les més barates es pagarà a 175,25 euros per MWh.