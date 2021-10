El Govern elevarà un 1,7% la base màxima de cotització el 2022

Les cotitzacions socials finançaran l'any vinent el 75% del pressupost de la Seguretat Social

Actualitzada 13/10/2021 a les 19:40

El Govern elevarà un 1,7% la base màxima de cotització a la Seguretat Social en 2022, motiu principal pel qual augmentaran un 9% els ingressos per cotitzacions socials, fins als 136.345 milions d'euros.Segons el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, presentat aquest dimecres en el Congrés dels Diputats, les cotitzacions socials finançaran l'any vinent el 75% del pressupost de la Seguretat Social.Així, les bases màximes seran a partir de l'1 de gener de 2022 de 4.139,40 euros mensuals, segons es desprèn de l'articulat de la Llei de Pressupostos, que afegeix que les mínimes s'incrementaran en aquest moment «en el mateix percentatge que augmenti el salari mínim interprofessional (SMI)».La recuperació econòmica també es veurà reflectida en el creixement de les cotitzacions, que contrasta amb el descens en els ingressos experimentat en 2021 a causa de les exoneracions en les quotes dels treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i dels autònoms.En total, els ingressos no financers de la Seguretat Social creixen més d'un 10%, fins als 173.655 milions d'euros, i són les cotitzacions socials la principal font de finançament, sobretot, les aportades per empreses i treballadors, que creixen un 9,7% (127.224 milions).També augmenten un 12,9% les cotitzacions de cessament d'activitat dels autònoms (366 milions), mentre que baixen les d'aturats un 0,4% (8.755 milions).Després de les cotitzacions, les portacions de l'Estat constitueixen la segona font de finançament de la Seguretat Social, amb 36.276 milions d'euros (16,4% més).Dins d'aquestes, destaquen les transferències de l'Estat a la Seguretat Social per a donar compliment de la recomanació primera del Pacte de Toledo, per import de 18.396 milions, a fi de garantir la sostenibilitat del sistema a mitjà i llarg termini.A banda de finançar la prestació contributiva per naixement i les reduccions en les cotitzacions socials, en els pressupostos per a 2022 les transferències de l'Estat cobriran també la prestació per naixement no contributiva o les subvencions que impliquen un minvament d'ingressos a la Seguretat Social, entre d'altres.Cal destacar, per la seva quantia, els 7.075 milions que transfereix l'Estat per als complements de les pensions mínimes, els 3.022 milions per a l'ingrés mínim vital o els 2.772 milions per a pensions no contributives.Els pressupostos de la Seguretat Social per al 2022 recullen 6.982 milions d'euros de passius financers, reflex de la dotació de préstecs per part de l'Estat per a equilibrar pressupostàriament els comptes d'aquest òrgan, la meitat que l'any passat.Respecte a les despeses no financeres, la Seguretat Social preveu 179.826 milions d'euros (el 4,6% més), dins dels quals les pensions contributives constitueixen la principal partida, amb 149.996 milions, un 4,9% més, derivat l'increment de pensionistes i de la revaloració que experimenti per a 2022 que encara no està detallada.Sí que se sap que les pensions no contributives es revaloritzaran un 3%, amb 445.000 beneficiaris afectats, la mateixa taxa que pujarà l'ingrés mínim vital i que s'actualitzarà el complement de les pensions per fills.