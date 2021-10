Arriba als cinemes la pel·lícula 'El buen patrón', candidata espanyola als Oscar

La pel·lícula seleccionada com a candidata espanyola als Oscar, 'El buen patrón', s'estrena aquesta setmana a la gran pantalla. La producció de Mediapro Studio -amb participació de TV3- uneix vint anys després de 'Los lunes al sol' Javier Bardem i Fernando León de Aranoa en un retrat tragicòmic de les relacions laborals. També arriben aquesta setmana a les sales de cinema el drama d'Olivier Peyon 'Tokyo Shaking' i la cinta d'animació 'Dos col·legues i la gran bèstia', totes dues en català, mentre que a les plataformes destaca la tercera temporada de 'Succession', a HBO, i la comèdia violenta 'El viaje', de Netflix.





'Venom: habrá matanza'

Amb 'Venom: habrá matanza', dirigida per Andy Serkis i protagonitzada per Tom Hardy, torna Eddie Brock, un periodista que, després d'infectar-se, experimentarà canvis en el seu cos i adquirirà els poders de Venom, que utilitza Brock com a hoste per convertir-lo en un despietat i perillós malvat. En aquesta ocasió, Venom es retroba amb Cletus Cassady, més conegut com a Carnage, un dels enemics més sagnants de la història d'Spider-Man.



'El día de la bestia'

El film de terror 'El día de la bestia', d'Álex de la Iglesia, torna aquesta setmana als cinemes 26 anys després. Protagonitzada per Alex Angulo, Armando De Razza, Santiago Segura i Maria Grazia Cucinotta, la pel·lícula narra la història d'un mossèn basc que viatja a Madrid per impedir, juntament amb un heavy local, el naixement de l'anticrist.



'Dos col·legues i la gran bèstia'

Dirigida per Rune Spaans i Gunhild Enger, la cinta noruega d'animació 'Dos col·legues i la gran bèstia' s'estrena en català aquesta setmana a la gran pantalla amb una història protagonitzada per una parella d'amics, Knudsen i Ludvigsen, que hauran de lluitar en una aventura inesperada per recuperar la seva casa després de ser desallotjats del túnel on vivien.



'Aztarnak-Huellas'

En aquesta pel·lícula documental, el públic s'endinsa en l'etapa de la infantesa a través de la mirada de diverses unitats familiars. La càmera és una més en el dia a dia de les famílies i capta com els pares crien els seus fills des que neixen. La cinta planteja debats al voltant de qüestions com la maternitat i la importància de les cures durant els primers anys de vida.



'Tokyo Shaking'

La pel·lícula 'Tokyo Shaking' arriba en català aquesta setmana a les sales de cinema amb una trama basada en el drama nucelar de Fukushima. Alexandra, que tot just acaba d'aterrat al país procedent de França per treballar en un banc, haurà de defensar el seu honor malgrat el terror i la incertesa que impregna l'ambient.



'Pleasure'

A 'Pleasure', la Linnéa, de 19 anys, deixa la seva vida en un poblet de Suècia per viatjar a Los Angeles, on canviarà d'identitat per convertir-se en la Jessica, una estrella porno a nivell mundial. En aquest camí cap a la fama, la protagonista haurà d'escollir entre seguir les normes dels magnats o ser fidel a ella mateixa.



'Un segundo'

Estrenes a les plataformes