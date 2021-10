Troben un anticòs eficaç contra totes les variants de la covid-19

Els assajos clínics d'un fàrmac basat en aquests anticossos començaran a finals de 2022

Científics de l'Hospital Universitari de Lausana i de l'Escola Politècnica Federal d'aquesta ciutat suïssa (EPFL) han anunciat avui el descobriment d'un anticòs monoclonal capaç de neutralitzar totes les variants de covid-19, inclosa la delta.La troballa científica, publicada a la revista especialitzada Cell Reports, s'ha aconseguit aïllant limfòcits de pacients amb covid-19.L'anticòs és «un dels més potents fins ara identificats contra el coronavirus SARS-CoV-2», ha destacat EPFL en un comunicat.Segons ha explicat, l'anticòs bloqueja les proteïnes de pic (que donen al virus la seva característica forma de 'corona') i amb això impedeix que infectin cèl·lules pulmonars, la qual cosa deté el procés de rèplica víric i permet al sistema immunològic del pacient eliminar el coronavirus del cos.Els científics asseguren a més que el nou anticòs monoclonal és més durador, ja que brinda protecció per a al voltant de sis mesos, enfront de les tres o quatre setmanes d'altres anticossos.«Això ho converteix en un tractament preventiu interessant per a individus no vacunats en risc, o per a persones vacunades que no han pogut produir una resposta immune», assenyala el comunicat de la universitat helvètica.Pacients inmunocomprometidos, receptors d'un òrgan trasplantat o pacients de determinats tipus de càncer podrien quedar protegits contra el coronavirus rebent dues o tres vegades a l'any injeccions de l'anticòs descobert, van vaticinar els experts de EPFL.Els assajos clínics d'un fàrmac basat en aquests anticossos començaran a finals de 2022.