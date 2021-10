Noves evacuacions davant l'avanç del riu de lava que flueix al nord-oest

És probable la cendra que afecti les operacions en l'aeroport de la Palma i al de Tenerife sud

Actualitzada 12/10/2021 a les 17:05

El riu de lava que ha obligat a evacuar avui a unes 800 persones en Los Llanos de Aridane avança lenta però inexorablement amenaçant elements urbans, i els tècnics de l'emergència volcànica esperen supervisar un mapa de perillositat respecte al rumb que podria prendre la lava.El mapa ha estat encarregat pel director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, qui també ha especificat que la xifra de persones evacuades dels Los Llanos de Aridane pot variar perquè molts veïns havien abandonat la zona prèviament, fa dies, retirant estris dels seus habitatges en previsió que pogués ocórrer alguna cosa.A més la portaveu científica del Pevolca, María José Blanco, ha indicat que en les últimes hores ha augmentat el senyal de tremor volcànic, la qual cosa en principi assenyala que hi ha una gran quantitat de gas al magma que està sortint del centre eruptiu.L'altura de la columna de cendres i gasos aconsegueix avui els 3.500 metres i encara que les brises són favorables a la qualitat de l'aire, demà portaran les cendres a l'oest i est de la Palma, i fonamentalment al sud, i no es descarta que caigui cendra fina en el sud de Tenerife.És probable que afecti les operacions en l'aeroport de la Palma, i podria fer-ho al de Tenerife sud, encara que no s'esperen canvis en aquest aspecte fins al dijous, ha afegit María José Blanco.El volcà ha emès 21.868 tones diàries de diòxid de sofre i 1.848 de diòxid de carboni, i ahir es va registrar un pic de gran intensitat en superar-se els 350 micrograms per metre cúbic de partícules, concretament es van registrar 830, en un episodi puntual que va remetre.Blanco ha afegit que el camp de lava de la platja dels Guirres i El Charcón sembla no tenir activitat, vídeos submarins també han corroborat l'absència d'activitat al delta.Miguel Ángel Morcuende ha recordat així mateix que la sismicitat continua sent elevada, però segueix concentrada a mitja profunditat -de 10 a 15 quilòmetres- i a superior -més de 20 quilòmetres-, la qual cosa indica que no hi ha probabilitat en principi que sorgeixi un nou centro emissor.Ha explicat que a conseqüència de la ruptura del con del volcà dissabte passat ara mateix hi ha una llengua de lava primigènia, que ha perdut «totalment manxa i no té aportació de lava», i que discorre pel nord de la muntanya de Todoque amb tres ramals, el que ha creat el delta, el del Charcón i el que s'ha situat a uns 200 metres de la costa del Cantil.Després hi ha una altra llengua que baixa «amb enorme potència», que porta la major part del flux de lava i que discorre paral·lela a l'anterior.Aquesta llengua, que s'està vigilant i monitorant, està produint danys importants en travessar zones de cultius i residencials amb edificacions que «s'està portant per davant» però que, no obstant això, no preocupa quan discorre per zones ja evacuades.I després hi ha una tercera llengua, de menor potència que l'anterior, que és la que discorre més al nord-oest i ha creuat de manera diagonal el polígon industrial del Callejón de la Gata en Los Llanos de Aridane, ha precisat Morcuende, qui ha indicat que està «transposant a una capçalera d'una nova conca i amenaça elements urbans».«Aquesta és la que ens preocupa perquè es mou a zones que no estaven evacuades» i per això l'ordre de desallotjar dictada avui, encara que la lava trigarà temps a arribar a aquestes àrees perquè es mou a entre 10 i 15 metres per hora.Les persones amb mobilitat reduïda que han estat evacuades han estat traslladades a l'aquarterament del Fuerte, i la resta seran allotjades a l'hotel de Fuencaliente, en el qual fins avui hi havia 237 desallotjats.La lava ha travessat diagonalment el polígon industrial, en el qual ara només queda una petita nau «però totalment vençuda», ha declarat Morcuende, qui ha recordat que avui es va posar fi al confinament d'uns 3.000 veïns després que ahir la bugada entrés en contacte amb una fàbrica de ciments.Avui el mesurament de la qualitat de l'aire ha donat per resolt el problema generat per l'emissió de gasos i el director tècnic del Pevolca ha remarcat que al Callejón de la Gata ja no queda res per cremar que sigui tòxic o contaminant.Ha afegit a més que un dels problemes d'aquesta emergència és que la morfologia del con volcànic «és canviant tots els dies, muta contínuament la seva fisonomia i estructura perquè és un edifici inestable».Fins ara l'erupció ha arrasat 169,44 hectàrees agrícoles, de les quals 90,25 corresponen a plataneras, 9,43 a alvocats, 48,37 a vinyes i 21,39 a altres cultius.