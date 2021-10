El descens de la immunitat enfront de la grip per les mesures anticovid causa més infeccions

La pròxima temporada de grip podria començar abans i amb més casos

Actualitzada 12/10/2021 a les 20:12

Vacuna per a menors de 12 anys

Vacunació conjunta i coinfecció

Les mesures de protecció davant la covid-19 van causar una dràstica caiguda de la circulació de la grip el passat hivern, la qual cosa podria traduir-se en una pèrdua de la immunitat adquirida a nivell de grup i en una major susceptibilitat a aquesta malaltia.Així, la pròxima temporada de grip, que aconseguirà el seu pic cap a finals de gener, podria començar abans i amb més casos, encara que és difícil fer previsions, i per això la principal recomanació per als grups de risc continua sent posar-se la vacuna, que es pot administrar alhora que la de la covid-19.L'any passat «pràcticament no va haver-hi casos de grip». En una temporada normal es donen entre 250 i 300 per cada 100.000 habitants per setmana i en la passada temporada «la línia va fregar el zero absolut, va ser una diferència abismal», diu el responsable científic del Centre Nacional de Grip de Valladolid, Iván Sanz.En no haver-hi hagut gairebé circulació del virus durant gairebé dos anys la nostra immunitat baixa i podem ser més fàcilment susceptibles. És «biologia pura i estalvi del cos, que no pot mantenir constantment uns nivells d'anticossos altíssims perquè és molt costós biològicament». Però afegeix que cal mirar-ho des d'un punt de vista poblacional, no individual, perquè al final el que disminueix és la immunitat de grup.Si no ens hem exposat a la grip des de fa gairebé dos anys, perquè ni ens hem contagiat ni vacunat, al final, –indica– «disminueix la immunitat a nivell de grup, la qual cosa propícia que hi hagi més infeccions».A més, cita una recerca estatunidenca, la qual assenyala que després d'un hivern càlid les següents epidèmies de grip, en un 72%, «començaven abans, trigaven més a acabar i produïen moltíssims més casos de l'habitual, perquè es perdia la immunitat d'un any per a un altre, ja que el virus continua evolucionant». L'equip de Sanz va publicar el juliol passat un estudi partint d'aquesta hipòtesi. En aquest cas, en què no hi ha hagut gens de grip, es pot esperar «una cosa similar».La possibilitat d'una pitjor temporada de grip és un dels escenaris, però «està molt condicionat» per molts factors, indica, per part seva, Jaime Jesús Pérez, de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Entre ells, recorda que l'any passat quan més es va vacunar la població, un 10% més, i enguany cal aconseguir que totes les persones de risc o la majoria ho facin.A més, encara que les mesures contra la covid-19 no seran «tan extremes» com l'hivern passat, la mascareta es continua usant en interiors, es manté la recomanació de guardar la distància i els nens en els col·legis, que «són els que mouen l'epidèmia de grip, seguiran pràcticament amb les mateixes mesures».Pérez considera que és «molt difícil fer previsions», perquè si en algun moment s'autoritza la vacunació contra la covid-19 als menors de dotze anys i es relaxen les actuals mesures, això repercutiria en altres virus respiratoris. «Són una sèrie d'incerteses sobre el que passarà», diu, però el que té clar és que la millor manera de lluitar contra la grip és vacunant-se si s'és grup de risc.La vacuna de la grip es formula prenent com a base les mostres identificades en la temporada precedent a tot el món, per a veure cap a on es dirigeix el virus, «en el sentit genètic i evolutiu», i al final se seleccionen els ceps més representatius, explica Sanz.No obstant això, destaca que «se sembli més o menys» el virus de la vacuna al qual circuli, sempre s'ha vist que aquesta augmenta els anticossos, per això «vacuna que alguna cosa queda».Aquesta serà la primera vegada que la vacunació contra la grip coincideixi amb la del coronavirus per a aquells que encara no han completat la pauta i els grups que aquest mes començaran a rebre una tercera dosi de reforç. No hi ha cap problema en què ambdues s'administrin alhora, diu Sanz: «No fa que el sistema immunitari funcioni pitjor, ni que estarem pitjor», perquè els possibles efectes secundaris «no es dupliquen».Amb el virus de la grip i el de la covid-19 circulant junts es pot témer al risc d'agafar-los alhora, però es tracta d'una possibilitat «molt rara», assenyala Pérez, i, si es té la vacuna per a ambdues, la coinfecció seria encara més infreqüent. A més, tots dos «s'exclouen una mica entre si» –precisa Sanz–, quan la covid infecta «sembla que a la grip li costa una mica més entrar».