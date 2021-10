Aplaudiments al rei i xiulades a Sánchez en l'inici de la desfilada del 12 octubre

Després de rebre honors militars, Felip VI ha passat revista a les tropes abans de donar principi a la desfilada

Actualitzada 12/10/2021 a les 11:31

Els reis, acompanyats de la infanta Sofía, han arribat poc abans de les 10.30 hores d'aquest dimarts a la Plaza de Lima de Madrid per presidir la desfilada del Dia de la Festa Nacional, i han estat rebuts pel president del Govern, Pedro Sánchez, a qui alguns dels assistents han dirigit una sonora xiulada i diversos crits de dimissió.Els centenars de persones apostades en els laterals del Paseo de la Castellana des de primeres hores del matí, portant nombroses banderes i banderoles d'Espanya, han saludat l'arribada de don Felipe i donya Letizia amb aplaudiments.Els reis han estat rebuts pel president del Govern, Pedro Sánchez, que assisteix juntament amb tots els ministres, inclosos els cinc de Podemos.Després de rebre honors militars, Felip VI ha passat revista a les tropes abans de donar principi a la desfilada.Sánchez, que ha arribat just uns minuts abans dels reis, ha estat rebut per una sonora xiulada, insults i crits de 'Sánchez dimissió' per part dels assistents a la desfilada quan per la megafonia han sentit el seu nom.Xerrant de forma distesa han esperat l'arribada dels reis la ministra de Defensa, Margarita Robles; l'alcalde i la presidenta de la Comunitat de Madrid, José Luis Martínez-Almeida i Isabel Díaz Ayuso, respectivament; i Teodoro López Calderón, cap de l'Estat Major de la Defensa.En la tribuna d'autoritats estan també presents tots els presidents autonòmics, excepte les tradicionals absències del català, Pere Aragonés, i del basc, Íñigo Urkullu.A ells s'uneixen enguany el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, que ho ha justificat en què vol preparar el debat autonòmic de política general de l'endemà, i el de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, de viatge a Brussel·les.La cúpula de Defensa, polítics, diplomàtics i representants de les altes institucions de l'Estat es troben des de primera hora en la tribuna, situada a l'altura de l'estadi Santiago Bernabéu.