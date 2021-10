Suspenen de les seves funcions una coneguda policia italiana antivacunes

Va participar en una protesta contra l'obligatorietat del certificat sanitari

Actualitzada 11/10/2021 a les 21:46

La subdirectora de la Policia de Roma, Nunzia Alessandra Schilirò, coneguda antivacunes, serà suspesa de les seves funcions de manera cautelar per participar en un acte contra l'obligatorietat del certificat sanitari, va confirmar avui ella mateixa.Schiliró, número dos de la Prefectura de Policia romana, es va fer popular el passat 25 de setembre després de participar en un esdeveniment a la plaça romana de Sant Giovanni per a protestar contra l'obligatorietat del passaport sanitari del coronavirus.Sobre l'escenari, l'agent va afirmar que el document «viola els articles de la primera part de la Constitució italiana» i va reivindicar «la desobediència civil».«Si una llei és il·legítima, tinc el deure de dir-ho precisament perquè sóc una representant de l'Estat», va dir.Les seves paraules van provocar l'obertura d'una investigació per a trobar responsabilitats jurídiques, segons va avançar en un comunicat en aquell moment la ministra de l'Interior italiana, Luciana Lamorgese, que va qualificar les seves declaracions com a «gravíssimes».A més Schilirò, que a les seves xarxes es retrata amb un escut protegint els italians de les vacunes de la covid-19 caigudes del cel com a míssils, ha criticat l'actuació policial d'aquest cap de setmana a Roma per a dissoldre una manifestació contra el passaport sanitari, en la qual es van infiltrar moviments neofeixistes que van sembrar el caos.La policia entre altres coses va reclamar «el càstig immediat dels policies que van colpejar als manifestants sense cap provocació».«És curiós com sóc perseguida i gairebé cremada en la foguera per haver manifestat públicament i lliure de servei el meu pensament, mentre se silencia que es colpegi a un ciutadà. Com és que cap periòdic o televisió va difondre aquestes escenes? Visca la llibertat!», va escriure en xarxes socials.L'agent va aclarir que no va participar en la mobilització perquè sabia «que s'havien adherit subjectes» amb els quals no té «res en comú» i va lamentar que els neofeixistes que van participar en la manifestació instrumentalitzessin «a les persones honestes» que també van protestar contra el certificat.Schilirò també va assegurar que s'ha donat baixa del sindicat al qual s'havia afiliat recentment i que en els pròxims dies donarà a conèixer les seves motivacions.