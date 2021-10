La farmacèutica Merck demana permís als reguladors dels EUA per comercialitzar una pastilla contra la covid-19

La companyia assegura que aquest medicament antiviral redueix en un 50% les morts i hospitalitzacions

Actualitzada 11/10/2021 a les 14:19

La farmacèutica Merck ha demanat un permís d'emergència a l'agència de regulació de medicaments dels Estats Units, l'FDA, per comercialitzar el molnupiravir, una pastilla contra la covid-19. La companyia ha presentat la sol·licitud aquest dilluns als reguladors després de presentar «els resultats positius» dels assajos clínics. Segons l'estudi preliminar publicat per la mateixa companyia, aquest medicament antiviral reduiria en un 50% les morts i hospitalitzacions de persones infectades per covid-19.