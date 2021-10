L'OMS alerta que l'escalfament global és «l'amenaça més gran per a la salut» que afronta la humanitat

«Demanem als líders de tots els països i als seus representants a la COP26 que evitin la imminent catàstrofe sanitària limitant l'escalfament global a 1,5 ° C i que la salut humana i l'equitat siguin el centre de totes les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic», diuen a la carta.Entre el 31 d'octubre i el 12 de novembre se celebrarà a Glasgow la Conferència Mundial del Clima, la COP26. Amb l'Acord de París del 2015, la comunitat internacional es va comprometre a mantenir l'escalfament global «molt per sota» dels 2° C i intentar limitar-lo a 1,5 ° C. En aquesta trobada, s'espera els països detallin els seus plans per reduir emissions pel 2030.Una de les principals reivindicacions de l'OMS és la reducció dels nivells de contaminació a l'aire, que cada minut provoca 13 morts al món. També reclama «dietes més nutritives i vegetals» per reduir emissions i evitar fins a 5,1 milions de morts relacionades amb l'alimentació d'aquí al 2050.