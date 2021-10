El preu de l'electricitat registra un nou repunt aquest dimarts, però es manté per sota els 185 euros per MWh

El preu de l'electricitat al mercat majorista registra un nou repunt aquest dimarts, després de tres dies consecutius a la baixa. El MWh es pagarà a una mitjana de 184,48 euros, un 5% més car que aquest dilluns, segons les últimes dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). L'import, però, es manté lluny de les xifres registrades la setmana passada, quan el MWh va batre tots els rècords i va arribar a situar-se per sobre els 300 euros en algunes franges horàries. De cara a dimarts -dia en què es preveu un menor consum per ser un dia festiu-, el moment en què la llum serà més barata serà de dues a tres de la matinada, mentre que la franja més cara serà entre les set i les nou del vespre. ​​​​​​​