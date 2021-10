Un nou implant cerebral elimina els símptomes de la depressió

El projecte consisteix en mètodes d'estimulació cerebral profunda

Un canvi significatiu

La depressió és una malaltia que a Espanya té una prevalença del 0,6%, segons l'Enquesta Nacional de Salut. Investigadors a tot el món continuen treballant per a trobar un remei contra aquest mal.Un dels últims avanços és un implant cerebral de nou disseny per a la depressió resistent. Tal com recull Science Alert, fins a un terç de les persones amb depressió no responen o es tornen resistents al tractament. Cap mena de medicació o teràpia sembla ajudar. Per a aquells amb una depressió tan resistent al tractament, el futur pot semblar especialment negatiu.Això és el que li va succeir a Sarah, una dona de 36 anys que ha tingut una depressió severa i resistent al tractament des que era nena. Però una nova intervenció ha proporcionat un alleujament significatiu a Sarah i podria oferir esperança a molts com ella. L'únic truc? una espècie de 'marcapassos cerebral' dissenyat a mesura per a cada persona.«Estava al final de la línia», va dir Sarah, en declaracions recollides per Science Alert. «Estava molt deprimida. No podia veure'm a mi mateixa continuar si això fos tot el que pogués fer, si mai pogués anar més enllà d'això. No era una vida que valgués la pena viure», va dir.Sarah va poder participar en un estudi amb un equip de recerca en neurociència de la Universitat de Califòrnia a San Francisco (UCSF); el projecte de l'equip consistia a investigar mètodes d'estimulació cerebral profunda que poguessin alleujar els símptomes de la depressió.Encara que la idea de tenir un petit dispositiu implantat en el nostre crani pot semblar massa per a alguns, l'estimulació cerebral profunda ha tingut un passat reeixit en altres trastorns cerebrals com la malaltia de Parkinson i l'epilèpsia.Però la depressió és significativament més complicada que qualsevol d'aquestes malalties. Fins ara, els resultats sobre l'estimulació cerebral profunda per a la depressió que es dirigeix a regions particulars del cervell, com l'àrea 25 de Brodmann, han estat mixtos i en la seva majoria decebedores.No obstant això, l'equip de UCSF ha fet un canvi significatiu en aquesta mena de teràpia. En lloc d'aplicar el mateix tractament d'estimulació cerebral per a tots, els investigadors van rastrejar manualment on apareixia la depressió de Sarah en el cervell. Van identificar un biomarcador, en aquest cas, un patró específic d'ones cerebrals, que no s'havia identificat abans en el trastorn depressiu major, i el van usar per a personalitzar la màquina perquè només estimuli quan i on es va expressar el biomarcador.L'equip va col·locar un cable d'elèctrode en l'àrea del cervell on es va trobar el biomarcador i un segon on estava el 'circuit de depressió' de Sarah. La millor ubicació per a l'alleujament dels símptomes va portar als investigadors algun temps per a esbrinar-la; una vegada inserit, el primer cable detectaria el biomarcador i el segon cable produiria una petita quantitat d'electricitat durant sis segons a la regió del cervell.«L'efectivitat d'aquesta teràpia va mostrar que no sols identifiquem el circuit cerebral i el biomarcador correctes, sinó que vam poder replicar-lo en una fase posterior completament diferent de l'assaig utilitzant el dispositiu implantat», va dir la primera autora, la psiquiatra de UCSF, Katherine Scangos.«Aquest èxit en si mateix és un avanç increïble en el nostre coneixement de la funció cerebral que subjeu a les malalties mentals», va afegir la investigadora estatunidenca.Ara, els investigadors reiteren que aquest nou i reeixit resultat només s'ha aconseguit en un pacient fins ara. Hi ha hagut molts altres estudis que investiguen l'estimulació cerebral profunda que no es van materialitzar en els assajos, ni se sap encara com li anirà a aquest enfocament amb el temps.Però per a Sarah els canvis han estat immensos. «En els primers mesos, la disminució de la depressió va ser tan abrupta que no estava segura de si duraria», va dir. «Però ha durat. I m'he adonat que el dispositiu realment augmenta la teràpia i la cura personal que he après», va afegir.Només estimular el cervell una vegada que sorgeixen els símptomes, o en aquest cas el biomarcador, és també una nova manera d'utilitzar l'estimulació cerebral profunda en la depressió. En estudis anteriors, l'estimulació es va realitzar de manera contínua a intervals preestablerts, i no quan sorgeix una activitat cerebral depressiva específica. Això en si mateix podria ser un gran canvi per a fer que la tècnica sigui més reeixida.És molt probable que aquest biomarcador no sigui universal, cosa que significa que els investigadors hauran de trobar la versió individual del biomarcador de Sarah de cada pacient per a poder tractar-los de la mateixa manera.L'equip ja està inscrivint a més pacients en l'estudi per a veure si poden trobar marcadors depressius més personalitzats i proporcionar-los el seu propi 'marcapassos cerebral' especialitzat.«Necessitem observar com aquests circuits varien entre pacients i repetir aquest treball diverses vegades. I necessitem veure si el biomarcador o circuit cerebral d'un individu canvia amb el temps a mesura que continua el tractament», va dir Scangos.«Hem desenvolupat un enfocament de medicina de precisió que ha manejat amb èxit la depressió resistent al tractament de la nostra pacient en identificar i modular el circuit en el seu cervell que està associat de manera única amb els seus símptomes», va dir un de l'equip de UCSF, l'investigador de psiquiatria Andrew Krystal. «Aquest estudi assenyala el camí cap a un nou paradigma que es necessita desesperadament en psiquiatria», va concloure.