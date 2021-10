Un concursant de 'Pasapalabra' denúncia «una ona d'odi» després del seu pas pel programa

Ha expressat per xarxes socials els efectes del que anomena «fenomen hater»

Actualitzada 10/10/2021 a les 18:16

Després de la victòria de Sofía Álvarez en Pasapalabra en emportar-se un pot de 466.000 euros, dos nous concursants van passar a ocupar les cadires blava i taronja del programa. Un d'ells va ser José Antonio Valdés, que durant tres programes va competir amb Jesús Estrada per emportar-se el pot, i va ser eliminat en el quart programa en caure en la cadira blava enfront de Orestes Barber, un veterà del format quan s'emetia en Telecinco i que ara ha tornat a Antena 3.Dies després de ser eliminat, Valdés, periodista i farmacèutic de professió, trencava el seu silenci en Twitter per a denunciar l'«ona d'odi» que va sofrir en les xarxes socials.«Ara que ha passat la voràgine de Pasapalabra, em pararé un moment a reflexionar sobre el fenomen hater, sobretot ara que l'he viscut en primera persona», ha començat dient Valdés en un fil en Twitter.Tal com ha explicat, des del primer dia que va aparèixer en el concurs, «va sorgir una ona d'odi en xarxes que feia que molta gent sentís la necessitat d'insultar-me, fins i tot citant-me, perquè m'assabentés bé que m'odiaven!», ha exclamat.En aquest sentit, el exconcursante ha defensat que qualsevol «pot escriure el que li doni la gana, fins i tot insultar-me si és el que li sembla bé», però el fet d'esmentar-li en els missatges li sembla «menys sa», ha opinat. «Seria això el que faria l'insultador si em trobés pel carrer?», s'ha preguntat a continuació.Segons ha enumerat Valdés, «els insults, per ordre de freqüència, eren 'marieta', 'repel·lent', 'pedant' i 'insuportable', amb el que podem concloure que més que insults eren descripcions, perquè totes aquestes paraules s'ajusten estrictament a la realitat».La seva reflexió, ha explicat, «va per un altre camí: després de generar tant odi com per a necessitar escriure-ho en un tuit més o menys agressiu (i fins i tot, a vegades, citar-me), què fa l'autor del tuit? Es prepara una infusió? Fa els deures de mats? Surt a fer una passejada?», ha llançat.I afegeix Valdés: «Com es gestiona posteriorment aquest odi? Quan un discuteix amb algú en persona, la ràbia generada es canalitza en la discussió i, posteriorment, en les conseqüències de la discussió: o et reconcilies amb el discutit o no».No obstant això, en aquest cas, el exconcursante es pregunta «com es canalitza l'odi generat per un paio que ha concursat en Pasapalabra, al qual no coneixes de res, però que genera aquesta ràbia a molts tuiters i instagramers? I, millor encara: què li passa a aquest segle XXI que fa que ens sorgeixin aquests odis?».En la seva opinió, «tot això és cosa de xarxes: la realitat continua sent igual», ja que la gent que li ha reconegut pel carrer «és afectuosíssima». «El que ha gaudit amb mi en Pasapalabra em per a i em saluda amb un bon record, i al qual no li he agradat no em fa ni cas. El normal», agrega.Després d'aquesta reflexió, Valdés ha volgut fer un incís remarcant que en les xarxes no tothom és igual: «La majoria de missatges que he rebut han estat missatges amabilíssims i plens d'afecte. Jo he procurat contestar a tothom», ha conclòs.