Reclama 161.000 euros a la sanitat pública després de fer-se una vasectomia i ser pare després

Consell Jurídic de la Regió de Múrcia diu que la culpa va ser de l'home al no seguir les instruccions dels facultatius

Actualitzada 10/10/2021 a les 18:51

Un pacient ha reclamat una indemnització de 161.000 euros al Servei Murcià de Salut (SMS), 50.000 d'ells per danys morals, per responsabilitat patrimonial en considerar-se víctima d'una mala pràctica mèdica perquè després de sotmetre's a una operació de vasectomia va ser pare d'una nena.L'expedient obert en el SMS arran de la seva demanda compta ja amb l'informe negatiu del Consell Jurídic de la Regió de Múrcia (CJRM), que assenyala que la culpa va ser de l'home al no seguir les instruccions dels facultatius.Va ser informat «de manera adequada» de la possibilitat que es produís la recanalització dels conductes deferents i que havia d'utilitzar mesures anticonceptives fins que el espermiograma demostrés l'absència total d'espermatozoides, per al que es necessiten de 20 a 25 ejaculacions que esgotin els reservoris.La vasectomia o deferentectomía consisteix en la secció i lligadura dels conductes deferents. Com a conseqüència, en poc temps el semen ejaculat no conté espermatozoides.És un mètode de control natal o anticonceptiu, amb taxes molt altes de seguretat i efectivitat, el mateix pot revertir-se encara que la probabilitat de recuperar la fertilitat i aconseguir un embaràs disminueix a mesura que passa el temps entre la realització de la vasectomia i la seva revocació.