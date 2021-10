La nova colada del volcà de La Palma destrueix tot el que quedava del municipi de Todoque

La lava s'entén per més de 497 hectàrees i ha destruït 1.186 edificacions

Actualitzada 10/10/2021 a les 17:38

La nova colada de lava, amb temperatures de fins a 1.240 graus centígrads, ha destruït les poques edificacions que quedaven en peus al nord de Todoque, a l'illa canària de la Palma, segons ha informat aquest diumenge l'Institut Volcanólogico de Canàries (Involcan).Per la seva part el Cabildo de la Palma ha informat avui que, a pesar que en aquesta passada nit «el volcà ha estat més sorollós» i hi ha hagut moltes vibracions, ha transcorregut sense incidents.L'evolució de l'erupció continua dins del procés normal d'un volcà, afirma el Cabildo palmero, que subratlla que els científics continuen monitorant l'activitat per a garantir la seguretat de les persones.Afegeix que es permetrà l'entrada als veïns evacuats amb propietats fora del perímetre de seguretat per a recollir roba i estris, i per a això l'accés serà controlat i comptaran amb l'acompanyament de personal de seguretat, prèvia coordinació amb el seu Ajuntament.Aquesta mesura pot estar subjecta a canvis segons les condicions meteorològiques i l'evolució del procés eruptiu.Avui dia, les bugades de lava s'estenen per més de 497 hectàrees i han destruït més de 1.186 edificacions, segons el sistema europeu Copernicus.