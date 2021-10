El coronavirus va néixer fa gairebé deu anys pel contacte de miners xinesos amb ratapinyades en coves, diu un expert

El doctor Jonathan Latham, director executiu del Projecte de Recursos de Biociència d'EUA, creu que aquesta és una teoria plausible

El coronavirus podria haver-se originat en treballadors que treballaven en una mina xinesa gairebé una dècada abans que comencés la pandèmia, afirma un expert estatunidenc.El doctor Jonathan Latham, director executiu del Projecte de Recursos de Biociència dels EUA, creu que la Covid-19 pot haver evolucionat en el cos de treballadors infectats que treballaven en les mines de Mojiang, en el centre-sud de Yunnan, a la Xina.Tal com recull el Mirror, a l'abril de 2012, sis miners van ser ingressats en un hospital amb sistemes similars al coronavirus després de treballar en una cova infestada de ratapinyades. Tres d'ells finalment van morir.Segons el doctor Latham, el virus que eventualment es va convertir en SARS-CoV-2 i va causar Covid-19 podia haver evolucionat dins dels cossos d'aquests miners abans d'escapar a la població, a través de mostres de la malaltia que van ser enviades a investigadors en Wuhan.L'aparició de la variant alpha al Regne Unit l'any passat a partir d'un sol pacient immunodeprimit, suggereix, és evidència que el virus pot fer «salts evolutius estranys» quan està dins d'un individu durant molt de temps.Parlant en un seminari web del British Medical Journal (BMJ), el doctor Latham va dir: «La teoria requereix molts centenars de mutacions en un miner per a convertir-se en Sars-Cov-2. Les dècades van estar abarrotades en aproximadament sis mesos».«Però hem sentit parlar del sorprenent fenomen de casos aïllats d'evolució molt accelerada de virus a Gran Bretanya. Es va produir tanta evolució en aquest individu a Anglaterra com en els milions d'altres infeccions», va dir.«La nostra teoria proposa que s'estava produint una evolució similar dins dels pulmons dels miners després de la misteriosa malaltia de 2012 i argumenta que el virus es va filtrar d'una mostra mèdica obtinguda dels miners infectats pel brot», va assenyalar.