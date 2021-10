Alerten del nou repte de TikTok que pot provocar fallades cardíaques

Els vídeos compartits sota l'etiqueta #DryScooping acumulen ja més de vuit milions de 'm'agrada' a la xarxa social

Experts en xarxes socials han advertit del perill d'un nou repte viral que s'ha posat de moda en la plataforma de vídeos curts TikTok: consisteix a empassar proteïnes en pols seques i després esbandir amb aigua.Sota l'etiqueta #DryScooping s'han acumulat més de vuit milions de 'm'agrada' en TikTok, i s'ha reportat ja un cas d'un atac cardíac en una persona que va dur a terme el repte.Tal com recull el Mirror, els metges adverteixen que aquesta pràctica pot provocar convulsions pulmonars i cardíaques, i és potencialment mortal per als nens.Nelson Chow, estudiant de pediatria de la Universitat de Princeton als Estats Units, presenta aquest dissabte un estudi sobre aquest tema. En declaracions al Mirror va dir: «L'extracció en sec, un mètode de consum particularment arriscat, implica posar-se pols sense diluir en la boca seguit de xarrups de líquid».«La pols altament concentrat pot provocar asfíxia, inhalació accidental, lesions per consum excessiu i mort», afegeix Chow.«Malgrat estar etiquetats com per a majors de 18 anys, els compostos de proteïnes pre-entrenament s'han tornat cada vegada més populars entre els adolescents», denúncia el doctor.«Pres abans de l'exercici, els preparats pre-entrenament s'anuncien per a millorar el rendiment atlètic i augmentar l'energia i la concentració. Normalment, s'embeni en forma de pols, destinat a ser combinat amb aigua i consumit com a beguda», explica.Aquests productes sovint contenen altes concentracions de cafeïna barrejades amb substàncies com a Beta-alanina, L-Citrulina i BCAA. Chow va dir: «S'han prohibit diversos d'aquests productes per contenir substàncies com DMAA i sinefrina».Briatney Portillo, una influencer de les xarxes socials, va revelar que va sofrir un atac cardíac després de provar aquest desafiament de TikTok.Portillo va declarar a BuzzFeed: «Després de prendre-ho, vaig començar a sentir formigueig i picazón en tot el meu cos, la qual cosa no era una bona sensació, però el vaig buscar en Google i vaig llegir que era un efecte secundari normal. Així que vaig començar a fer el meu entrenament.«Vaig començar a sentir una sensació de pesadesa en el pit i un lleuger dolor, però no estava tan malament. Vaig pensar que tal vegada era ansietat o un fort atac de pànic, així que vaig decidir ignorar-ho i seguir endavant amb el meu entrenament», va dir.«Em vaig adonar que havia de telefonar al 911 quan el dolor en el pit es va fer més intens i sentia el meu costat esquerre una mica mort. També suava profusament», va explicar.«Només vull que les persones vagin amb compte amb el que consumeixen. El fet que el vegis en línia, fins i tot si són influencers els qui ho fan, no significa que sigui segur», conclou.